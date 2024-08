Xoá đường dây mua bán người sang khu vực Tam Giác Vàng

Theo đó, vào đầu tháng 7/2024, qua công tác nắm tình hình địa bàn, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an huyện Quỳ Châu đã phát hiện một số người có dấu hiệu bị lừa bán đưa vào các đặc khu kinh tế ở Tam Giác Vàng. Để kịp thời đấu tranh với tội phạm, lãnh đạo Công an huyện Quỳ Châu đã báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An đề xuất lập chuyên án đấu tranh phá án, giải cứu nạn nhân.

Đối tượng Phạm Thị Tuyết Chinh và Vi Văn Nhập.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đại tá Nguyễn Duy Thanh, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An, ngày 8/7, Công an huyện Quỳ Châu đã phối hợp cùng gia đình bị hại Lương Văn Đ. (SN 1990) và Lương Văn H. (SN 1997) cùng trú tại huyện Quỳ Châu tổ chức đón 2 nạn nhân trở về địa phương.

Từ các tài liệu thu thập được, Ban chuyên án xác định đối tượng chính là Phạm Thị Tuyết Chinh (SN 1988) trú tại xã Giao Tiến, huyện Giao Thuỷ, tỉnh Nam Định. Tuy nhiên đối tượng quê gốc Lào Cai đã lấy chồng và hiện đang sinh sống ở Trung Quốc, gần 3 năm nay không thường xuyên có mặt tại địa phương. Mỗi lần về nước đối tượng Chinh cư trú nhà người quen hoặc tại khách sạn ở tỉnh Lào Cai.

Trước tình hình đó, Công an huyện Quỳ Châu đã báo cáo trao đổi thông tin với phòng Cảnh sát hình sự để tiến hành bắt giữ các đối tượng trong đường dây. Qua quá trình điều tra, các trinh sát nắm được nguồn tin đối tượng Chinh nhập cảnh về nước qua cửa khẩu Quốc tế Lào Cai. Ban chuyên án ngay lập tức cử tổ công tác đi Lào Cai để truy bắt đối tượng.

Đến chiều 8/8, ban chuyên an đồng loạt bắt giữ 2 đối tượng Phạm Thị Tuyết Chinh và Vi Văn Nhập (SN 1983) trú tại bản Chào Mờ, xã Châu Bình, huyện Quỳ Châu để điều tra về hành vi mua bán người.

Tác giả: Thuỳ Anh

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân