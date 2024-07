Triển khai đợt cao điểm truyền thông và trấn áp tội phạm mua bán người từ nay đến hết ngày 30/9/2024

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh có liên quan, UBND các huyện, thành, thị tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các văn bản chỉ đạo Trung ương và của tỉnh về công tác phòng, chống tội phạm nói chung, phòng chống mua bán người nói riêng. Đồng thời, xác định công tác phòng, chống mua bán người là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, thường xuyên và lâu dài, cần tập trung chỉ đạo quyết liệt, cụ thể hoá thành các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với từng Sở, ngành, địa phương.

Các cơ quan, địa phương tập trung chỉ đạo triển khai các hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới phòng, chống mua bán người”, “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người - 30/7” năm 2024; đồng thời, triển khai đợt cao điểm tuyên truyền, truyền thông và cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm mua bán người trên phạm vi toàn tỉnh (từ nay đến hết ngày 30/9/2024) với chủ đề “Không trẻ em nào bị bỏ lại phía sau trong cuộc chiến phòng, chống mua bán người”.

UBND tỉnh giao Công an tỉnh chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tham mưu cấp ủy, chính quyền và phối hợp chặt chẽ với các ngành thực hiện tốt công tác phòng ngừa xã hội, nhất là công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống mua bán người; xây dựng, duy trì, nhân rộng các mô hình phòng, chống mua bán người tại địa bàn trọng điểm... Chỉ đạo lực lượng chức năng triển khai quyết liệt các mặt công tác đấu tranh phòng, chống mua bán người (cả trong nội địa và ra nước ngoài); làm tốt công tác nắm tình hình, phòng ngừa nghiệp vụ, nhất là trên các tuyến, địa bàn trọng điểm và không gian mạng; tổ chức tiếp nhận, xử lý kịp thời tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố liên quan đến mua bán người. Chỉ đạo triển khai cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm mua bán người trên phạm vi toàn tỉnh; xác lập, điều tra, triệt phá các vụ án, đường dây tội phạm mua bán người.

Tổ chức rà soát các trường hợp xuất cảnh sang nước ngoài làm việc (nhất là Trung Quốc, Lào, Campuchia...). Tăng cường công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự; thường xuyên tổ chức kiểm tra, rà soát các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, địa bàn giáp ranh nơi tội phạm thường lợi dụng hoạt động để chủ động phát hiện, phòng ngừa tội phạm mua bán người. Chỉ đạo đẩy mạnh triển khai các hoạt động hợp tác quốc tế về phòng, chống mua bán người để kịp thời trao đổi thông tin, duy trì đường dây nóng, phối hợp điều tra, bắt giữ, chuyển giao, truy nã tội phạm mua bán người và tiếp nhận, hỗ trợ nạn nhân là người Nghệ An bị mua bán.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo lực lượng Bộ đội Biên phòng các cấp tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương và phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách về phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh, đối ngoại ở khu vực biên giới; triển khai các chương trình, mô hình hiệu quả trong phòng ngừa tội phạm mua bán người...

Đồng thời, phối hợp với lực lượng Công an các cấp làm tốt công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, quản lý cư trú, quản lý người nước ngoài ở khu vực biên giới; tăng cường tuần tra, kiểm soát chặt chẽ biên giới, vùng biển; quản lý cửa khẩu, cảng biển, kiểm soát xuất, nhập cảnh; ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép... Chỉ đạo mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm mua bán người trên tuyến biên giới, biển, hải đảo, tạo thế trận liên hoàn, khép kín từ nội địa đến khu vực biên giới trong đấu tranh, ngăn chặn tội phạm mua bán người. Phối hợp chặt chẽ với cơ quan thực thi pháp luật của Lào, các tổ chức quốc tế tại Việt Nam trong công tác phòng, chống mua bán người theo thẩm quyền. Tích cực trao đổi, cung cấp thông tin với lực lượng Công an các cấp về phương thức, thủ đoạn hoạt động tội phạm...

Sở LĐTB&XH tăng cường quản lý, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật đối với các hoạt động giới thiệu việc làm, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, tuyển dụng người nước ngoài làm việc tại Việt Nam... Thực hiện tốt công tác hỗ trợ nạn nhân, nhất là đối với nạn nhân là trẻ em. Thường xuyên theo dõi, cập nhật đầy đủ tình hình việc làm của người lao động vào phần mềm quản lý lao động để theo dõi, quản lý. Thông tin kịp thời cho người dân nắm, cảnh giác với các thủ đoạn lừa đảo, các mối quan hệ qua mạng xã hội, hứa hẹn công việc có thu nhập cao, cá nhân hoạt động tuyển dụng trên mạng không có địa chỉ hoặc tư cách pháp nhân ở Việt Nam, tổ chức nhập cảnh Campuchia, Lào qua đường tiểu ngạch...

UBND tỉnh giao các Sở: Ngoại vụ, Tư pháp, TT&TT, GD&ĐT, VH&TT, Du lịch căn cứ chức năng, nhiệm vụ thực hiện tốt các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người – 30/7” năm 2024.

UBND tỉnh đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh phối hợp với Công an tỉnh và các Sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống mua bán người, gắn với việc thực hiện các phong trào, cuộc vận động khác; thực hiện các biện pháp bảo vệ nạn nhân trong quá trình truy tố, xét xử các vụ án mua bán người; phối hợp lựa chọn và tổ chức các phiên tòa xét xử các vụ án điểm, xét xử lưu động để phục vụ công tác tuyên truyền, răn đe tội phạm...

Các Sở, ngành, đoàn thể khác căn cứ chức năng, nhiệm vụ phối hợp triển khai các biện pháp tuyên truyền, phòng, chống mua bán người và hưởng ứng “Ngày thế giới phòng, chống mua bán người”, “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người - 30/7” bảo đảm thiết thực, hiệu quả.

UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo thực hiện đa dạng hóa các hình thức, biện pháp tuyên truyền về phòng, chống mua bán người; tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới phòng, chống mua bán người”, “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người 30/7”. Tăng cường công tác quản lý nhà nước, thanh tra, kiểm tra lĩnh vực, cơ sở kinh doanh dễ phát sinh tội phạm mua bán người; làm tốt công tác tiếp nhận, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân tái hòa nhập cộng đồng, chú trọng nạn nhân là trẻ em. Quan tâm bố trí, hỗ trợ nguồn lực cho các lực lượng chức năng triển khai các mặt công tác phòng, chống mua bán người, tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới phòng, chống mua bán người”, “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người - 30/7”.

