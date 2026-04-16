Xiaomi chơi lớn với camera giám sát 2 ống kính độc lạ

Sau một thời gian dài không có sản phẩm nổi bật trong lĩnh vực camera giám sát, Xiaomi đã chính thức giới thiệu mẫu camera thông minh C701 Pro trên trang web quốc tế của hãng. Đây được xem là sản phẩm hoàn thiện và tiên tiến nhất mà thương hiệu này từng phát hành bên ngoài Trung Quốc.

Mặc dù camera C701 Pro đã được niêm yết, nhưng hiện tại vẫn chưa có thông tin về giá bán và ngày phát hành chính thức của sản phẩm tại Việt Nam. Sẽ không bất ngờ nếu sản phẩm được bán với giá cao hơn 1,99 triệu đồng, vốn đang được áp dụng cho mẫu C701 thường (1 ống kính) tại Việt Nam. Với những tính năng nổi bật, C701 Pro hứa hẹn trở thành tiêu chuẩn mới trong phân khúc camera giám sát.

Về thiết kế, C701 Pro mang đến sự cải tiến rõ rệt với vẻ ngoài tối giản, dễ dàng phù hợp với mọi không gian sống. Sản phẩm được trang bị hệ thống quản lý dây cáp ẩn và kiểu dáng nhỏ gọn, tinh tế hơn. Camera có thể lắp đặt trên bàn hoặc trần nhà, giúp mở rộng tầm nhìn và giảm điểm mù, từ đó mang lại trải nghiệm tốt hơn so với các mẫu trước.

Điểm nổi bật nhất của C701 Pro chính là chất lượng hình ảnh. Sản phẩm sở hữu hệ thống camera kép với cảm biến chính độ phân giải cao cho phép quay video 4K Ultra HD (3840 x 2160 pixel) với độ chi tiết ấn tượng. Khẩu độ rộng và cảm biến chiếu sáng ngược giúp cải thiện hiệu suất trong điều kiện ánh sáng yếu - một tính năng quan trọng cho camera giám sát.

Ngoài ra, C701 Pro còn được trang bị khả năng nhìn ban đêm tiên tiến với tia hồng ngoại 940nm, cho phép ghi hình trong bóng tối mà không phát ra ánh sáng đỏ giúp không làm phiền giấc ngủ của người dùng. Tính năng zoom lai cũng cho phép phóng to khung cảnh mà không làm giảm chất lượng hình ảnh.

Điểm khác biệt lớn nhất của Xiaomi C701 Pro là khả năng tích hợp trí tuệ nhân tạo. Camera có khả năng nhận diện người, thú cưng, âm thanh bất thường và cả tiếng khóc của em bé, từ đó gửi cảnh báo theo thời gian thực đến điện thoại của người dùng. Đặc biệt, nhiều quá trình xử lý diễn ra cục bộ giúp cải thiện quyền riêng tư và giảm sự phụ thuộc vào điện toán đám mây.

Camera còn có tính năng theo dõi tự động với khả năng xoay ngang hoàn toàn, cho phép giám sát toàn bộ căn phòng chỉ với một thiết bị duy nhất. Ngoài ra, sản phẩm hỗ trợ âm thanh hai chiều, khả năng tương thích với Alexa và Google Assistant, cùng các tùy chọn lưu trữ trên thẻ microSD và đám mây hoặc NAS.

Nhìn chung, Xiaomi Smart Camera C701 Pro không chỉ cải tiến nhiều khía cạnh so với các thế hệ trước mà còn giới thiệu những tính năng mới, đưa nó trở thành sản phẩm đầy tham vọng của thương hiệu này trên thị trường toàn cầu. Tuy nhiên, câu hỏi lớn nhất hiện nay vẫn là: Khi nào sản phẩm này sẽ có mặt tại Việt Nam và mức giá bao nhiêu.

Tác giả: Linh Hồ

Nguồn tin: nguoiduatin.vn