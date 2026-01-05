CEO Xiaomi thừa nhận sai lầm

Ông Lôi Quân lên tiếng về việc dùng chiêu trò trong quảng cáo. Ảnh: Bloomberg.

CEO Xiaomi Lôi Quân cho rằng việc sử dụng chú thích cỡ chữ nhỏ nhỏ trong các tài liệu quảng cáo là một thói quen không lành mạnh đã tồn tại từ lâu trong ngành tiếp thị. Theo ông, dù cách làm này phổ biến và thường nhằm đáp ứng yêu cầu pháp lý, nó vẫn gây ra không ít hiểu lầm cho người tiêu dùng và cần được thay đổi một cách nghiêm túc.

Ông Lôi Quân thẳng thắn nhìn nhận, trong nhiều năm qua, Xiaomi cũng không nằm ngoài thực trạng chung của ngành khi bổ sung các dòng chú thích cỡ nhỏ vào áp phích, slide thuyết trình hay tài liệu quảng bá sản phẩm.

Tuy nhiên, việc này vô tình khiến người dùng khó tiếp cận đầy đủ thông tin ngay từ cái nhìn đầu tiên, từ đó dễ nảy sinh nghi ngờ về tính minh bạch trong thông điệp quảng cáo. Xiaomi thường tung ra những công bố và thông tin gây sốc, và chỉ ghi chú về trường hợp lý tưởng hoặc điều kiện đạt được bằng những dòng chú thích khó nhìn.

“Việc sử dụng cỡ chữ nhỏ thực sự là một thói quen xấu trong ngành”, ông Lôi Quân nhấn mạnh. Đồng thời, ông cho biết Xiaomi đã quyết định bắt đầu thay đổi ngay lập tức thay vì tiếp tục duy trì cách làm cũ. Theo ông, việc này liên quan trực tiếp đến cách thương hiệu giao tiếp với người dùng.

CEO kiêm Chủ tịch Xiaomi cũng cho rằng sẽ là một sự hiểu lầm lớn nếu chỉ dựa vào các dòng chú thích nhằm tuân thủ quy định để quy kết Xiaomi “tiếp thị sai sự thật” hoặc “tiếp thị quá mức”. Ông khẳng định những chú thích này được thêm vào chủ yếu để đáp ứng Luật Quảng cáo, vốn không cho phép doanh nghiệp sử dụng các cách diễn đạt mang tính tuyệt đối trong nội dung tiếp thị.

Liên quan đến những tranh cãi xoay quanh một số thông điệp quảng cáo trước đây, ông Lôi Quân cho biết Xiaomi đã nghiêm túc lắng nghe các ý kiến phê bình từ dư luận. Thay vì né tránh, ban lãnh đạo công ty coi đây là cơ hội để rà soát lại toàn bộ quy trình truyền thông, từ cách lựa chọn ngôn từ cho đến hình thức thể hiện.

Từ tháng 11/2025, Xiaomi đã triệu tập nhiều nhóm nội bộ và đạt được sự đồng thuận rõ ràng rằng tất cả bộ phận của Xiaomi sẽ hạn chế việc sử dụng chữ nhỏ trong chú thích quảng cáo. Thay vào đó, các thông tin bổ sung sẽ được trình bày bằng phông chữ lớn, rõ ràng và dễ nhìn, giúp người dùng nắm bắt đầy đủ nội dung ngay lập tức.

Theo Chủ tịch Xiaomi, việc thay đổi cách thể hiện trong quảng cáo không chỉ nhằm tránh tranh cãi, mà còn là bước đi cần thiết để xây dựng niềm tin lâu dài với người tiêu dùng trong bối cảnh thị trường ngày càng đòi hỏi sự minh bạch cao hơn.

Tác giả: Minh Hoàng

Nguồn tin: znews.vn