Xiaomi bán lỗ

Ông Lu Weibing, Chủ tịch bộ phận Điện thoại di động của Xiaomi vừa công khai thừa nhận điều hiếm thấy trong ngành công nghiệp smartphone, khi công ty phải bán lỗ sản phẩm mới.

Ngày 21/4, Xiaomi ra mắt Redmi K90 Max, điện thoại chơi game với giá 2.999 nhân dân tệ (414 USD). Sau khi áp dụng trợ cấp của chính phủ Trung Quốc, giá có thể xuống còn 2.549 tệ (352 USD).

Khi được hỏi về lợi nhuận, Lu Weibing thẳng thắn chia sẻ "mức giá 2.999 nhân dân tệ là lỗ". Thông tin này không phải điều bất ngờ với những ai theo dõi thị trường linh kiện toàn cầu. Gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc đã phải tăng giá dòng K90 Pro Max thêm 200 tệ (28 USD) từ ngày 11/4, chỉ vài tuần trước khi K90 Max ra mắt.

Tại buổi họp báo cáo thu nhập, Lu Weibing thừa nhận tình hình còn tệ hơn ông từng nghĩ. "Tốc độ và quy mô tăng giá còn cao hơn so với dự đoán ban đầu của chúng tôi. Tôi vốn đã là một trong những người tiên liệu tiêu cực nhất về việc tăng giá bộ nhớ. Nhưng trên thực tế, tình hình còn nghiêm trọng hơn dự đoán ban đầu", ông nói.

Công ty nghiên cứu Counterpoint Research dự báo áp lực giá bộ nhớ có thể kéo dài đến nửa cuối năm 2027, thậm chí đầu năm 2028.

Mẫu Redmi K90 Max được trang bị cấu hình đáng chú ý. Đây là điện thoại đầu tiên của Xiaomi có quạt tản nhiệt tích hợp 18,1 mm. Hãng quảng cáo hệ thống làm mát này có thể hạ nhiệt độ máy xuống 10 độ C chỉ trong 100 giây.

Về phần cứng, máy dùng chip MediaTek Dimensity 9500 kết hợp chip đồ họa rời D2. Pin dung lượng 8.550 mAh hỗ trợ sạc có dây 100W. Màn hình độ phân giải 1.5K với tần số quét 165 Hz và tốc độ lấy mẫu cảm ứng đa điểm 480 Hz. So với thế hệ trước K80 Premium Edition, K90 Max đắt hơn khoảng 400 nhân dân tệ (55 USD).

Quyết định bán lỗ phản ánh áp lực cạnh tranh khốc liệt tại thị trường Trung Quốc. Theo dữ liệu Omdia, trong quý I/2026, Xiaomi đứng thứ 5 tại thị trường nội địa với thị phần 12% và 8,7 triệu máy xuất xưởng.

Huawei dẫn đầu với 20% thị phần và 13,9 triệu máy. Apple theo sát ở vị trí thứ 2 với 19% và 13,1 triệu máy. Oppo và Vivo lần lượt đứng thứ 3 và thứ 4 với 16% và 15% thị phần.

Với vị trí hiện tại và khoảng cách đáng kể so với nhóm dẫn đầu, Xiaomi đang chọn chiến lược giữ giá thấp để bảo vệ thị phần, đánh đổi bằng việc chịu lỗ trong ngắn hạn.

