Xí nghiệp gạch Tuynel Đô Lương đưa công trình chưa đảm bảo PCCC vào hoạt động

Ngày 19/8, thông tin từ UBND tỉnh Nghệ An, ông Lê Hồng Vinh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã ký các quyết định xử phạt hành chính trong lĩnh vực Phòng cháy, chữa cháy đối với các cơ sở chưa đầy đủ thủ tục đã đưa công trình vào sử dụng.

Cụ thể, tại Quyết định số 139/QĐ-XPHC về việc xử phạt hành chính 90.000.000 đồng đối với Xí nghiệp gạch Tuynel Đô Lương – Chi nhánh Công ty CP Bỉm Sơn Viglacera đã thực hiện hành vi đưa hạng mục công trình vào sử dụng khi chưa có Giấy chứng nhận hoặc văn bản thẩm định thiết kế về phòng cháy, chữa cháy theo qui định pháp luật. Bên cạnh đó, UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu, Công an tỉnh Nghệ An giám sát việc thực hiện quyết định xử phạt và chỉ đạo tạm đình chỉ hoạt động đối với cơ sở vi phạm.

Xí nghiệp gạch Tuynel Đô Lương. Ảnh: TCCDN

Đồng thời, UBND tỉnh yêu cầu Xí nghiệp gạch Tuynel Đô Lương thực hiện việc nộp phạt vi phạm hành chính trong vòng 10 ngày tại Kho bạc Nhà nước và khắc phục hậu quả. Nếu đơn vị không thực hiện sẽ bị cưỡng chế thực hiện theo qui định pháp luật.

Cùng lỗi vi phạm, tại Quyết định số 137/QĐ-XPHC về việc xử phạt hành chính 45.000.000 đồng đối với hộ kinh doanh Trương Thị Mai, phường Thu Thuỷ, TX. Cửa Lò, Nghệ An về hành vi đưa công trình khách sạn Tùng Lâm 1 vào sử dụng khi chưa có Giấy chứng nhận hoặc văn bản thẩm định thiết kế về phòng cháy, chữa cháy theo qui định pháp luật.

Ngoài xử phạt hành chính, UBND tỉnh yêu cầu, Công an tỉnh Nghệ An chỉ đạo thực hiện việc tạm đình chỉ hoạt động đối với cơ sở vi phạm. Đồng thời, yêu cầu hộ kinh doanh nộp tiền phạt trong vòng 10 ngày vào Kho bạc Nhà nước và khắc phục hậu quả theo quy định.

Tác giả: Văn Bình

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn