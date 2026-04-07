Xét xử vụ “biến” đất công thành đất tư, trục lợi hàng trăm tỷ đồng

Các bị cáo bị đưa ra xét xử về các tội danh: “Vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, “Đưa hối lộ" và "Nhận hối lộ”.

Riêng bị cáo Lê Quang Thung (SN 1946, cựu quyền chủ tịch HĐQT Tập đoàn Cao su Việt Nam - CSVN) bị đưa ra xét xử về 2 tội danh: “Vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và “Nhận hối lộ”.

Bị cáo Nguyễn Thị Như Loan (SN 1960, cựu chủ tịch HĐQT Công ty Quốc Cường Gia Lai) cùng 20 bị cáo khác bị đưa ra xét xử về một trong các tội danh trên.

Trong số các bị cáo, Đào Thị Hương Lan (cựu Giám đốc Sở tài chính TP Hồ Chí Minh) đang trốn truy nã, bị đưa ra xét xử vắng mặt theo quy định.

Bị hại trong vụ án này là đại diện phần vốn Nhà nước tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.

Các cơ quan tổ chức, đơn vị, cá nhân có quyền lợi nghĩa vụ liên quan gồm: Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và môi trường (NN&MT), UBND TP Hồ Chí Minh, Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai…

Bị cáo Lê Quang Thung (hàng trên) tại tòa sáng 7/4.

Theo cáo trạng, trong quá trình thực hiện phương án xử lý, sắp xếp khu đất tại địa chỉ số 39-39B Bến Vân Đồn, phường Xóm Chiếu, TP Hồ Chí Minh các bị cáo tại Tập đoàn cao su trước đây và các đơn vị, tổ chức có liên quan đã thực hiện hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, chuyển nhượng tài sản nhà nước nhưng không định giá, đấu giá trái quy định, gây thất thoát, lãng phí cho nhà nước số tiền hơn 542 tỷ đồng.

Lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, bị cáo Lê Quang Thung (cựu quyền Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Tập đoàn CSVN) chỉ đạo các bị cáo cấp dưới thuộc Tập đoàn CSVN, Cao su Đồng Nai, Cao su Bà Rịa chuyển nhượng khu đất từ tài sản công cho tư nhân trái quy định, không thông qua định giá, đấu giá…

Bị cáo đã thỏa thuận nhận 3 triệu USD, trên thực tế đã 2 lần nhận 200.000 SGD và 300 ngàn USD của Lê Y Linh, Đặng Phước Dừa. Sau đó, bị cáo Thung đã bán khu đất 39-39B Bến Vân Đồn cho Lê Y Linh và Đặng Phước Dừa trái pháp luật.

Cáo trạng xác định, nhận thức rõ khu đất 39-39B Bến Vân Đồn là tài sản nhà nước, bị cáo Nguyễn Thị Như Loan (cựu Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty Quốc Cường Gia Lai) vẫn chuyển tiền giúp sức cho Lê Y Linh, Đặng Phước Dừa mua khu đất 39-39B Bến Vân Đồn không qua định giá, đấu giá, trái quy định của pháp luật. Khu đất này sau đó được chuyển nhượng lại cho bị cáo Loan, gây thất thoát tài sản nhà nước, bị cáo Loan hưởng lợi 297,8 tỷ đồng.

Hồ sơ vụ án còn thể hiện bị cáo Đào Thị Hương Lan vì động cơ vụ lợi, đã thực hiện hành vi sắp xếp, xử lý khu đất 39-39B Bến Vân Đồn trái quy định, gây thất thoát tài sản nhà nước. Sau đó Đào Thị Hương Lan bỏ trốn (hiện đang bị truy nã), gây khó khăn cho việc giải quyết vụ án.

Phiên tòa dự kiến diễn ra từ ngày 7 – 10/4.

Tác giả: Bùi Thanh

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân