Kẻ hãm hại bé gái 5 tuổi rồi quay video bị bắt

Ngày 9/6, Tạc, 21 tuổi, bị Công an tỉnh An Giang bắt về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Nguyễn Văn Tạc tại cơ quan điều tra. Ảnh: Dương Đông





Lê Văn Tạc tại cơ quan điều tra. Ảnh: Dương Đông

Trước đó, mạng xã hội đăng đoạn video đã qua chỉnh sửa, có dấu hiệu phạm tội xâm hại tình dục trẻ em.



Công an tỉnh An Giang được sự hỗ trợ Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an tìm ra chủ tài khoản là Tạc, cư trú xã Tân An, đang làm công nhân tại phường Dĩ An, TP HCM.



Tại cơ quan điều tra, Tạc đã thừa nhận hành vi xâm hại cháu bé vào 5 năm trước. Lúc đó Covid-19 bùng phát, mẹ nạn nhân gửi con cho mẹ Tạc chăm sóc. Ở cùng nhà bé gái, Tạc hãm hại nạn nhân, quay video.



Gần đây, gã này chỉnh sửa đoạn video, đăng lên tài khoản ẩn danh. Động cơ của Tạc đang được làm rõ.





Tác giả: Ngọc Tài - Dương Đông

Nguồn tin: vnexpress.net