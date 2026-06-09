Ngọc "sủi" khai gì về màn dàn trận cưỡng đoạt tài sản?

Ngọc “sủi” khai nhận rằng để gây sức ép buộc phía đối tác phải gặp mặt, trao đổi và đàm phán nên đã nhờ một số thương binh chặn ở cửa khách sạn. Mục đích ban đầu là nhằm tạo áp lực để hai bên phải ngồi nói chuyện với nhau, song phương thức thực hiện đã vi phạm pháp luật.



Đối tượng này cho biết thời điểm mới tham gia vụ việc chưa có bất kỳ thỏa thuận nào về lợi ích vật chất. Tuy nhiên, sau khi vụ việc được giải quyết và các bên đạt được thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần, Ngọc "sùi" đã nhận số tiền 2 tỷ đồng từ những người liên quan.

Đối tượng Bùi Huỳnh Bính Ngọc tại cơ quan Công an.

Để dẫn đến hành vi vi phạm pháp luật, Ngọc “sủi” lí giải, do bức xúc trước những thông tin cho rằng một số cổ đông bị xâm phạm quyền lợi trong quá trình quản lý, điều hành khách sạn. Vì muốn giúp đỡ bạn bè lấy lại quyền quản lý khách sạn nên bị can đã lựa chọn cách thức xử lý tiêu cực.



Là một người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội " với hơn 600.000 người theo dõi trên Tiktok, "Ngọc sủi" thường chia sẻ các video hài hước và nói đạo lý.



Trả lời cơ quan Công an, Ngọc “sủi” đã thừa nhận lúc đầu chỉ nghĩ đơn giản là giúp bạn, nhưng “ngày càng bị cuốn vào vòng xoáy” nên rất hối hận vì hành vi phạm tội.



“Tôi đã nhận thức rõ rằng những hành vi của tôi phạm tội cưỡng đoạt tài sản. Những gì tôi làm ra gây hệ lụy rất lớn cho bản thân, gia đình và bạn bè của tôi”, Ngọc “sủi” bày tỏ.



Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.



Việc khởi tố vụ án, khởi tố các bị can thể hiện quyết tâm của Công an TP Hà Nội trong đấu tranh với các băng nhóm tội phạm có tổ chức, các đối tượng hình sự lợi dụng danh nghĩa doanh nghiệp để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ môi trường đầu tư, kinh doanh lành mạnh trên địa bàn thủ đô.​

Tác giả: H.Châm - X.Mai

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân