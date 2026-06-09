Nhóm chủ Trung Quốc đã thu 4.000 tỉ đồng của người Việt bằng đánh bạc trực tuyến như thế nào?

Luân và Phat, hai nghi phạm là mắt xích quan trọng trong đường dây đánh bạc trực tuyến của chủ người Trung Quốc tại Lào vừa bị bắt - Ảnh: T.G.

Ngày 9-6, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội "tổ chức đánh bạc" với 53 người trong đường dây đánh bạc trực tuyến xuyên biên giới do ông chủ người Trung Quốc cầm đầu tại Lào.



Cơ quan này còn khởi tố vụ án hình sự về các tội "đánh bạc" trực tuyến và "thu thập, tàng trữ, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng" để tiếp tục điều tra.



Trong số 53 người liên quan, 34 người bị bắt tạm giam, 19 người còn lại bị cấm đi khỏi nơi cư trú.



Đánh bạc trực tuyến "núp bóng" doanh nghiệp dịch vụ tài chính



Theo điều tra ban đầu, từ đầu năm 2026, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Trị phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường liên quan đến hệ thống cổng game đánh bạc trực tuyến OKWIN.



Các dữ liệu điện tử thu thập được cho thấy phía sau những giao dịch nạp - rút tiền của người chơi là một mạng lưới thanh toán trung gian hoạt động chuyên nghiệp, có sự phân công, điều hành chặt chẽ và liên quan đến nhiều mắt xích trong và ngoài nước.



Lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo giao Công an tỉnh Quảng Trị chủ trì, phối hợp với Bộ Công an Lào triển khai các biện pháp nghiệp vụ để xác minh.



Từ đầu đến giữa tháng 5, đại tá Lê Văn Hóa, Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị, đã trực tiếp qua Lào phối hợp với lực lượng chức năng tại đây rà soát, xây dựng phương án đấu tranh.



Ngay sau đó, lực lượng chức năng của Bộ Công an Lào phối hợp với Công an Quảng Trị đã ập vào kiểm tra 2 địa điểm tại thành phố Kaysone Phomvihane, thuộc tỉnh Savannakhet (Lào).



Tiếp đó, lực lượng phá án Công an tỉnh Quảng Trị đã chủ trì khai thác các tài liệu điện tử, làm rõ hoạt động của 56 nghi phạm người Việt Nam và 1 nghi phạm người Trung Quốc liên quan đến đường dây.

Đại tá Lê Văn Hóa - Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị - trực tiếp qua Lào đánh án - Ảnh: T.G.

Từ các tài liệu thu thập được, cơ quan điều tra xác định sau khi Campuchia tăng cường trấn áp tội phạm công nghệ cao, nhóm cầm đầu tổ chức tội phạm người Trung Quốc đã chuyển địa bàn hoạt động sang Lào từ khoảng tháng 2-2026.



Tại đây, nhóm này thành lập Công ty ASM - một doanh nghiệp cung cấp dịch vụ tài chính để che giấu hoạt động phạm tội.



Dưới lớp vỏ doanh nghiệp, ASM thực chất là "trạm trung chuyển" dòng tiền giữa các nhà cái trực tuyến và người tham gia đánh bạc. Mọi giao dịch nạp tiền, rút tiền đều được thực hiện thông qua hệ thống này.



Khi người chơi nạp tiền vào tài khoản đánh bạc, ASM tiếp nhận và chuyển cho nhà cái. Ngược lại, khi người chơi thắng cược, ASM tiếp tục thực hiện việc thanh toán tiền thắng bạc. Đổi lại, tổ chức này được hưởng lợi từ 0,3% - 0,8% trên tổng số tiền giao dịch mỗi ngày.

Thu 4.000 tỉ đồng của người Việt



Để vận hành hệ thống, nhóm cầm đầu người Trung Quốc đã tuyển dụng nhiều công dân Việt Nam sang làm việc tại Lào theo mô hình quản lý khép kín.



Nhân viên được bố trí ăn ở tập trung, hạn chế tiếp xúc bên ngoài và được phân chia thành các bộ phận chuyên trách gồm: điều hành, quản lý; chăm sóc khách hàng; cho thuê tài khoản ngân hàng; gom quỹ; xuất nhập khoản và tài vụ.



Đáng chú ý, bộ phận chăm sóc khách hàng hoạt động liên tục 24/24 giờ. Mỗi nhân viên được trang bị máy tính đã cài đặt sẵn tài khoản Telegram và phần mềm ASM PAY để xử lý các giao dịch liên quan đến hoạt động đánh bạc.

Theo cơ quan điều tra, từ tháng 2-2026, mỗi ngày hệ thống của tổ chức tội phạm này xử lý khoảng 40 tỉ đồng tiền đánh bạc.



Tổng số tiền giao dịch liên quan đến người chơi tại Việt Nam thông qua ASM được xác định lên tới hơn 4.000 tỉ đồng.



Số tiền này được các đối tượng chuyển lên sàn MIA, mua đồng UST và hợp thức hóa dòng tiền bằng nhiều đường dẫn để che giấu và cuối cùng chuyển về Trung Quốc.



Cơ quan điều tra cũng đã làm rõ vai trò của hai nghi phạm người Việt Nam bỏ trốn là Triệu Khắc Luân (39 tuổi, trú phường An Đông, TP.HCM) và Vày Lền Phat (31 tuổi, trú xã Bàu Hàm, tỉnh Đồng Nai).



Đây là những mắt xích quan trọng trực tiếp quản lý hoạt động của hệ thống dưới sự chỉ đạo của các đối tượng người Trung Quốc.



Công an tỉnh Quảng Trị đã phối hợp với Cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an và Công an TP.HCM, Công an Đồng Nai tổ chức truy bắt. Sau 4 ngày, cả Luân và Phat đều sa lưới.

Tác giả: Quốc Nam

Nguồn tin: tuoitre.vn