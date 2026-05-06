Xét xử công khai vụ án cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến gây thất thoát 803 tỉ

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến bị đưa ra xét xử công khai ngày 20-5 tới - Ảnh: TTO

Ngày 6-5, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã có quyết định đưa vụ án liên quan cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến (67 tuổi) ra xét xử sơ thẩm.

Dự kiến phiên tòa được mở vào ngày 20-5 và kéo dài trong 6 ngày.

Hội đồng xét xử vụ án này gồm 5 người do thẩm phán Nguyễn Xuân Văn làm chủ tọa. Có 5 kiểm sát viên tham gia giữ quyền công tố tại phiên tòa. Vụ án được xét xử công khai tại Tòa án nhân dân TP Hà Nội.

Theo quyết định, bà Tiến bị xét xử về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Có 4 luật sư tham gia bào chữa cho cựu bộ trưởng tại phiên tòa.

Cùng tội danh trên, tòa án đưa ra xét xử ông Đào Xuân Sinh (Giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn, đầu tư và xây dựng SHT) và 3 người của Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm Bộ Y tế là: Trần Văn Sinh (Trưởng phòng kỹ thuật dự toán), Nguyễn Chiến Thắng (nguyên Giám đốc ban) và Nguyễn Kim Trung (nguyên Phó ban).

Ông Nguyễn Chiến Thắng và Nguyễn Hữu Tuấn (hai cựu Giám đốc ban) bị đưa ra xét xử về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí và nhận hối lộ, với cáo buộc nhận tổng số tiền hơn 100 tỉ từ các nhà thầu.

Riêng ông Lê Thanh Thiêm, Giám đốc Công ty TNHH Sao Nam Sông Hồng, bị cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Quá trình thực hiện một số gói thầu thuộc dự án Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 bị kết luận có nhiều sai phạm - Ảnh: TL

Đình trệ bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2, thất thoát hơn 800 tỉ

Hai dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức (tổng vốn gần 10.000 tỉ đồng) triển khai từ năm 2014, nhiều lần gia hạn đến năm 2024 nhưng vẫn dang dở.

Theo cáo trạng, trong quá trình lựa chọn và triển khai 10 gói thầu, bà Nguyễn Thị Kim Tiến và ông Nguyễn Chiến Thắng cùng một số cá nhân đã có nhiều sai phạm về việc “gợi ý” chỉ định tư vấn nước ngoài khi chưa được phê duyệt, hợp thức hồ sơ chỉ định thầu trái quy định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thiếu căn cứ...

Trong quá trình triển khai dự án, bà Nguyễn Thị Kim Tiến cùng một số cá nhân tại Bộ Y tế, Ban Y tế trọng điểm và các đơn vị có liên quan đã có hành vi vi phạm pháp luật dẫn đến dự án đình trệ, kéo dài, không đạt được mục tiêu đã đề ra. Hai dự án phải dừng thi công gần bốn năm, gây hậu quả thất thoát, lãng phí số tiền đặc biệt lớn cho ngân sách nhà nước.

Dù chưa đủ điều kiện, dự án vẫn khởi công, quản lý chất lượng lỏng lẻo. Sau khi giải ngân khoảng 50% vốn, công trình phải dừng gần 4 năm, gây lãng phí hơn 733 tỉ đồng, riêng sai phạm trong chỉ định thầu gây thất thoát 70,2 tỉ đồng, cáo trạng nêu.

Viện kiểm sát cáo buộc quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến có hành vi sai phạm trong việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu nước ngoài lập dự án, lập phương án thiết kế kiến trúc và sai phạm trong việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu hai dự án.

Sai phạm của bà Tiến dẫn đến hai dự án bị đình trệ, kéo dài, không đạt được mục tiêu đề ra, cùng với cán bộ cấp dưới gây thất thoát, lãng phí tài sản nhà nước số tiền hơn 803 tỉ đồng.

Nhà thầu tố bị "ép" chi hơn 100 tỉ đồng

Đáng chú ý, quá trình điều tra vụ án, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an nhận được đơn tố giác tội phạm của 10 nhà thầu. Đơn tố giác có nội dung giống nhau, việc ông Nguyễn Chiến Thắng yêu cầu các nhà thầu phải chi "hoa hồng" tương ứng với 5% giá trị gói thầu khi được thanh toán, tạm ứng.

Do muốn được ông Thắng tạo điều kiện, không gây khó khăn trong quá trình thi công, thanh quyết toán nên các nhà thầu phải thực hiện theo yêu cầu trên. Sau khi ông Thắng nghỉ hưu, Nguyễn Hữu Tuấn lên thay làm Giám đốc ban thì thông lệ chi "hoa hồng" này vẫn được duy trì.

Các nhà thầu thực hiện 10 gói thầu xây lắp của hai dự án đã trực tiếp đưa tiền cho ông Nguyễn Chiến Thắng tổng số 88,4 tỉ đồng, cáo trạng nêu.

Từ tháng 9-2017, sau khi ông Thắng nghỉ hưu, bị can Nguyễn Hữu Tuấn lên làm Giám đốc ban, dù không trực tiếp thỏa thuận với các nhà thầu nhưng vẫn "tiếp tục vận hành cơ chế nhận tiền".

Tuy nhiên, do gặp khó khăn trong việc triển khai thực hiện nên mới có ba nhà thầu đưa cho Nguyễn Hữu Tuấn tổng số tiền 12,1 tỉ đồng. Những lần nhà thầu đưa tiền hầu hết được thực hiện tại phòng làm việc của hai cựu Giám đốc ban.

Bà Nguyễn Thị Kim Tiến nhận bao nhiêu tiền?

Theo cáo trạng, quá trình điều tra ông Thắng thừa nhận việc thỏa thuận và nhận tiền từ các nhà thầu. Ông Thắng khai sau khi nhận 88,4 tỉ đồng từ các nhà thầu đã chi cho bà Nguyễn Thị Kim Tiến, khi đó là Bộ trưởng Bộ Y tế, 12,9 tỉ đồng và 100.000 USD.

Ông Thắng khai đã đưa 2 triệu USD tương đương hơn 46 tỉ đồng cho Lê Thanh Thiêm, Giám đốc Công ty TNHH Sao Nam Sông Hồng, để nhờ tác động đoàn kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhằm được bỏ qua sai phạm, không bị kỷ luật. Tuy nhiên, Thiêm đã không đưa tiền cho cá nhân, tổ chức nào mà chiếm đoạt số tiền này.

Còn ông Nguyễn Hữu Tuấn khai sau khi nhận 12,17 tỉ đồng từ ba nhà thầu, đã sử dụng chi cho cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến 5 tỉ đồng.

Tại cơ quan điều tra, bà Nguyễn Thị Kim Tiến thừa nhận nhiều lần được ông Thắng đưa tiền, tổng số 2,5 tỉ đồng. Cựu Bộ trưởng có một lần nhận từ Nguyễn Hữu Tuấn 5 tỉ đồng. Bà khẳng định không được cấp dưới cho biết về nguồn gốc của số tiền này.

Cơ quan điều tra đã tiến hành đối chất giữa bà Tiến và cấp dưới, các bên giữ nguyên lời khai về số tiền đã đưa và nhận.

Theo cáo trạng, gia đình các bị can và những người liên quan đã nộp khắc phục hậu quả tổng số tiền 63,5 tỉ đồng, trong đó cựu Bộ trưởng Tiến được ghi nhận nộp 14,5 tỉ đồng.

Tác giả: Thân Hoàng

Nguồn tin: tuoitre.vn