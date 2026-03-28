Vụ án liên quan cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến: Từ kế hoạch chạy tội đến 'cú lừa' triệu đô

Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 tại Ninh Bình - Ảnh: HỒNG QUANG

Tuy nhiên, kế hoạch "chạy tội" triệu đô này bất thành khi vị cựu quan chức sập bẫy "cú lừa" từ một giám đốc doanh nghiệp.

Phi vụ lừa "chạy" đoàn kiểm tra số tiền lên đến 2 triệu USD (hơn 45 tỉ đồng) trong vụ án liên quan cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến được nêu trong cáo trạng của Viện KSND tối cao vừa được ban hành.

Tác giả của "kịch bản" lừa đảo chiếm đoạt số tiền 2 triệu USD nhờ "chạy" đoàn kiểm tra trong vụ án này được xác định là Lê Thanh Thiêm. Với danh nghĩa Giám đốc Công ty Sao Nam Sông Hồng, Thiêm đã chiếm đoạt sạch số tiền này, biến phi vụ "lo lót" thành một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản và bị truy tố.

3 lần chuyển tiền "lo lót"

Theo cáo trạng, tháng 3-2021, Đoàn kiểm tra số 35 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm việc với Bộ Y tế, trong đó có nội dung liên quan dự án Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2.

Biết việc này, bà Nguyễn Thị Kim Tiến khi đó là Bộ trưởng Bộ Y tế, đề nghị cấp dưới là Nguyễn Hữu Tuấn, Giám đốc Ban Y tế trọng điểm, và Lê Thành Công, Phó vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính, trao đổi với Nguyễn Chiến Thắng để liên hệ với đoàn kiểm tra "nhờ giúp đỡ". Ông Nguyễn Chiến Thắng là cựu Giám đốc Ban Y tế trọng điểm.

Do Lê Thành Công biết Lê Thanh Thiêm là người có mối quan hệ xã hội rộng nên đã đưa ông Thắng đến gặp giới thiệu và nhờ tìm cửa "lo lót" đoàn kiểm tra.

Vài ngày sau, Thiêm gọi điện bảo Thắng đến nhà mình và cho biết đã "nhờ được", đồng thời yêu cầu chuẩn bị 2 triệu USD. Ông Thắng đồng ý và đã 3 lần đưa tiền cho Thiêm.

Cáo trạng nêu, lần thứ nhất vào khoảng giữa tháng 9-2021, Nguyễn Chiến Thắng chuẩn bị được 1 triệu USD để vào vali hiệu Samsonite, nhờ người chở đến một nhà hàng trên phố Nguyễn Khắc Cần (Hà Nội) đưa cho Lê Thanh Thiêm.

Lần thứ hai, ngày 27-9-2021, Nguyễn Chiến Thắng chuẩn bị 600.000 USD để vào thùng giấy (vốn dùng đựng nước uống đóng chai), nhờ người chở đến nhà riêng của Lê Thanh Thiêm. Tại nhà riêng, Thắng đưa thùng đựng đô la này cho Thiêm để nhờ "chạy" đoàn kiểm tra.

Hai ngày sau, Nguyễn Chiến Thắng tiếp tục chuẩn bị 400.000 USD để vào túi xách hiệu Samsonite, cũng đưa cho Thiêm tại nhà riêng ông ta.

Sau khi nhận 2 triệu USD, Lê Thanh Thiêm đã chiếm đoạt số tiền này mà không chi cho cá nhân, tổ chức nào để Đoàn kiểm tra số 35 tạo điều kiện cho Ban Y tế trọng điểm và ông Nguyễn Chiến Thắng, cơ quan tố tụng cáo buộc.

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến vừa bị Viện Kiểm sát nhân dân tối cao truy tố - Ảnh: TTO

Chạy tội bằng tiền nhận hối lộ

Về nguồn gốc số tiền 2 triệu USD mang đi nhờ người "chạy" đoàn kiểm tra, ông Thắng khai lấy từ nguồn do các nhà thầu đưa khi còn làm giám đốc Ban Y tế trọng điểm.

Theo đó, ông Thắng bị cáo buộc "ép" các nhà thầu chi "hoa hồng" tương ứng 5% giá trị gói thầu khi được thanh toán. Ông đã nhận tổng 88,4 tỉ đồng và bị viện kiểm sát cáo buộc tội nhận hối lộ.

Ông Thắng khai, số tiền nhận từ các nhà thầu chưa chi hết nên gửi tiết kiệm khoảng 28 tỉ đồng. Ông Thắng đã ba lần ra ngân hàng rút số tiền này và dùng thêm tiền tiết kiệm của mình rồi liên hệ với các tiệm vàng trên phố Hà Trung đổi sang đô la để mang đưa cho Thiêm nhờ "chạy" đoàn kiểm tra.

Trong bản kết luận điều tra được ban hành cách đây một tháng, ông Thiêm khai đã đưa 1,4 triệu USD cho ông Nguyễn Quốc Hiệp (nguyên Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương, trưởng đoàn kiểm tra) "nhờ giúp đỡ". Tuy nhiên ông Hiệp phủ nhận việc được chi tiền.

Ông Hiệp khai khi thấy có dấu hiệu vi phạm với Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2016 - 2021, đoàn đã kiểm tra theo đúng quy định của Đảng. Đoàn kiểm tra đã phát hiện dấu hiệu vi phạm hình sự và cung cấp các thông tin liên quan để Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an điều tra, làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật.

Ông Hiệp cũng khai quá trình đoàn kiểm tra thực hiện nhiệm vụ, ông không được Lê Thanh Thiêm "nhờ giúp đỡ", tạo điều kiện cho cá nhân Nguyễn Chiến Thắng và Bộ Y tế. Ông Hiệp khẳng định không nhận tiền từ ông Thiêm.

Do đó cơ quan điều tra kết luận ông Thiêm "chiếm đoạt 2 triệu USD của ông Thắng" mà không chi cho cá nhân, tổ chức nào để được đoàn kiểm tra tạo điều kiện. Kết quả làm việc của Đoàn kiểm tra số 35 là đúng quy định.

Viện kiểm sát cáo buộc đủ căn cứ xác định Lê Thanh Thiêm tạo dựng thông tin, thỏa thuận, nhận của Nguyễn Chiến Thắng 2 triệu USD và hứa hẹn sẽ nhờ đoàn kiểm tra để giúp ông Thắng không bị xử lý do có sai phạm trong quá trình triển khai dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức. Tuy nhiên sau khi nhận tiền, Lê Thanh Thiêm không đưa cho tổ chức, cá nhân nào mà chiếm đoạt sử dụng hết, cáo trạng nêu.

Viện kiểm sát truy tố Lê Thanh Thiêm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Quá trình điều tra, ông Thiêm đã tự nguyện nộp khắc phục số tiền 30 tỉ đồng.

10 người đưa hối lộ 100 tỉ đồng được miễn trách nhiệm hình sự Viện kiểm sát xác định, trong vụ án xảy ra tại hai bệnh viện, có 10 người đại diện cho các nhà thầu có hành vi đưa hối lộ cho ông Nguyễn Chiến Thắng và Nguyễn Hữu Tuấn (hai cựu giám đốc Ban Y tế trọng điểm) tổng hơn 100 tỉ đồng. Tuy nhiên cơ quan tố tụng đánh giá 10 người này "đã nhận thức được sai phạm và chủ động làm đơn tố giác hành vi phạm tội" của các ông Thắng, Tuấn. Họ cũng được đánh giá là thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tích cực hợp tác với cơ quan điều tra làm rõ bản chất vụ án. Do đó, căn cứ các quy định pháp luật và áp dụng nghị quyết của Hội đồng thẩm phán TAND tối cao, cơ quan tố tụng miễn trách nhiệm hình sự đối với 10 cá nhân nêu trên và kiến nghị xử lý nghiêm về Đảng, hành chính.

Tác giả: Thân Hoàng

Nguồn tin: tuoitre.vn