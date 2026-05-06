Chủ tịch và Phó giám đốc kỹ thuật TSL bổ sung tài liệu, xin giảm nhẹ hình phạt

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm ngày 16-1

Ngày 5-5, Tòa phúc thẩm TAND tối cao TP.HCM mở phiên xét xử phúc thẩm các bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty TNHH khoa học TSL, Công ty cổ phần Avatek và các tổ chức, cá nhân liên quan trên toàn quốc.

Bị cáo Đoàn Hữu Lượng (cựu Chủ tịch HĐTV Công ty TSL) cho rằng kết luận của bản án sơ thẩm là đúng. Tuy nhiên, bị cáo cung cấp thêm các tài liệu, chứng cứ mới để xin giảm nhẹ hình phạt.

Sau khi bản án có hiệu lực, bị cáo và gia đình đã nộp bồi thường thiệt hại 5,2 tỉ đồng, đồng thời kê khai tài sản nộp cho tòa trước khi phiên phúc thẩm diễn ra.

Ngoài ra, bị cáo Đoàn Hữu Lượng cho biết bản thân từng nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Long An (nay là tỉnh Tây Ninh) vì trước đó từng xây một cây cầu dân sinh ở đây. Tại bản án sơ thẩm, tòa xét tình tiết này thuộc khoản 2 điều 51 của BLHS nên mong muốn được hội đồng xét xử xem xét lại.

Theo lời khai của bị cáo Lượng, thời điểm trước khi bị cáo Hồ Thị Thanh Phương làm giám đốc, sau khi chuyển qua làm giám đốc của Avatek, Công ty TSL gặp nhiều khó khăn về tài chính. Bị cáo Lượng đã tự bỏ tiền cá nhân ra để chi trả các chi phí, trang bị thiết bị.

Bị cáo cho rằng bản thân chưa nhận thức rõ được quy trình, phân tích kiểm nghiệm nên khi có đơn triệu tập làm việc về những sai phạm, bị cáo đã cho dừng hoàn toàn những hoạt động của công ty. Về việc đưa hối lộ cho các cơ quan quản lý, bị cáo cho biết bản thân không trực tiếp đưa tiền, mọi việc đều do bị cáo Phương và bị cáo Nguyễn Nam Khánh thực hiện. Bị cáo Đoàn Hữu Lượng kháng cáo cả hai tội danh.

Đối với bị cáo Nguyễn Hữu Truyền (cựu Phó giám đốc kỹ thuật Công ty TSL, Phó giám đốc điều hành Công ty Avatek), hội đồng xét xử nhận định Truyền làm việc ở hai công ty và kiểm soát mọi vấn đề diễn ra. Bị cáo Truyền cung cấp cho tòa án thêm những tình tiết giảm nhẹ hình phạt như cha già yếu; từng nhận bằng khen, giấy khen xuất sắc trong học tập, có bằng thạc sĩ; ông ngoại, cậu là liệt sĩ.

Trong quá trình xét hỏi tại phiên tòa, Truyền cho biết mức lương của bản thân từ năm 2019 đến năm 2024 dao động từ 25 đến 50 triệu đồng. Khi thực hiện các giấy tờ giả này, công ty sẽ tiết kiệm các chi phí như vốn, trang thiết bị, chất xám… Hội đồng xét xử đặt câu hỏi cho Truyền có nghi ngờ không. Bị cáo khai nhận không, làm do sức ép của công ty, không nhận được chia thêm khoản thù lao nào, chỉ nhận mức lương cố định. Vì vậy, Truyền khai nhận mình không thu lợi bất chính.

Dự kiến phiên xét xử phúc thẩm sẽ kéo dài đến ngày 15-5.

Tác giả: Tuyết Mai - Ngọc Lân

