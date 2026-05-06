Nhận định ban đầu nguyên nhân 2 nạn nhân tử vong vụ cháy xe ở cây xăng

Hiện trường vụ cháy xe ở cây xăng khiến 2 người chết

Thông tin từ lãnh đạo Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng cho hay về nguyên nhân tử vong của 2 nạn nhân trong vụ cháy xe ở cây xăng hôm 1-5, hiện đang chờ kết quả giám định của cơ quan chức năng.

Nhưng qua khám nghiệm hiện trường, quan sát tử thi, nhận định của điều tra viên ban đầu có thể nguyên nhân chết là do cháy xe dẫn đến bỏng và ngạt khí.

Tuy nhiên hiện nay vẫn đang chờ kết quả giám định.

Trước đó, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Võ Nguyễn Duy An (24 tuổi, trú xã Thăng Điền, TP Đà Nẵng, tài xế trong vụ cháy xe ở cây xăng) về hành vi vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy.

Đồng thời tiếp tục xác minh, củng cố tài liệu để xử lý đối với Nguyễn Quốc Vin (32 tuổi, trú xã Thăng Điền), là chủ phương tiện liên quan.

Trước đó khoảng 15h23 ngày 1-5, tại cây xăng Petrolimex số 90 (xã Thăng Điền) xảy ra vụ cháy ô tô đặc biệt nghiêm trọng. Kết quả điều tra ban đầu xác định Nguyễn Quốc Vin làm nghề kinh doanh cho thuê xe điện trẻ em, đã thu mua, sửa chữa và sạc nhiều pin, ắc quy để sử dụng.

Cơ quan điều tra đọc quyết định khởi tố, bắt tạm giam Võ Nguyễn Duy An

Khoảng 14h ngày 1-5, Vin nhờ Võ Nguyễn Duy An lái ô tô chở theo 2 nam thiếu niên T.H.T. (17 tuổi) và D.A.K. (16 tuổi) cùng số pin, ắc quy đã sạc đầy từ tiệm tại thôn Tú Nghĩa (xã Thăng Điền) đến kho tại phường An Thắng, TP Đà Nẵng.

Đến khoảng 15h20 cùng ngày, khi xe dừng tại trụ bơm xăng số 1 để tiếp nhiên liệu, An vẫn để xe nổ máy và rời khỏi xe. Trong lúc nhân viên cây xăng chuẩn bị bơm xăng, phần cốp phía sau xe bất ngờ phát nổ, bốc cháy dữ dội.

Sau khoảng 15 phút lửa được dập tắt, lực lượng tham gia chữa cháy phát hiện T.H.T. và D.A.K. đã tử vong trong xe.

Quá trình điều tra, Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra xác định số pin, ắc quy được vận chuyển với số lượng lớn, đã sạc đầy nhưng không bảo đảm an toàn trong quá trình vận chuyển, dẫn đến nguy cơ cháy nổ đặc biệt cao.

Liên quan đến việc thời điểm xe bị cháy, tài xế An không mở cửa cho nạn nhân thoát ra ngoài, hô hoán cứu người ngồi trên xe, đại tá Nguyễn Hà Lai, Phó giám đốc, thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng, cho biết tài xế khai do lửa bùng lên đột ngột nên hoảng sợ quá. Cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ.

Qua thông tin phóng viên tiếp cận từ gia đình các nạn nhân, người dân thì được biết An là em vợ của Vin. Chiều 1-5, Vin nhờ An chở giúp K. và T. (hai nạn nhân tử vong sau vụ cháy) cùng số pin, ắc quy đã sạc đầy từ tiệm ở xã Thăng Điền đến kho tại phường An Thắng, TP Đà Nẵng.

Tác giả: Lê Trung

Nguồn tin: tuoitre.vn