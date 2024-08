Xemesis lên tiếng khi bị ồ ạt "réo tên" vì nụ hôn giữa Xoài Non và Gil Lê

Xoài Non - Gil Lê vừa trở thành tâm điểm tìm kiếm trên mạng xã hội sau khi lộ hình ảnh "khóa môi" ngọt ngào trên sân tập Pickleball. Cặp đôi khiến dân tình tò mò về mối quan hệ tình cảm, bên cạnh đó, không ít dân mạng réo tên Xemesis, tò mò về phản ứng của anh trước loạt ảnh tình cảm của vợ cũ.

Mới đây, 1 fanpage đăng tấm ảnh meme biểu cảm hoang mang của Xemesis kèm theo dòng trạng thái: "Xemesis ngay lúc này". Nam streamer đã ngay lập tức bình luận dưới bài đăng: "Oh no. Mấy bạn đừng lôi tôi vào, mới yên ổn được có mấy tuần à". Có thể thấy, anh không muốn bình luận hay can thiệp vào chuyện riêng của Xoài Non.

Xemesis lên tiếng sau ồn ào tình cảm của vợ cũ.

Xoài Non - Gil Lê có khoảnh khắc tình cảm (Nguồn: Đi soi sao đi).

Xemesis và Xoài Non kết hôn năm 2020 khi nàng hot girl bước sang tuổi 18 được 10 ngày. Cặp đôi tổ chức đám cưới xa hoa. Riêng chiếc váy cưới làm lễ chính của Xoài Non đã có giá trị lên tới 28 tỷ đồng, đính 6 viên kim cương.

Tuy nhiên, đến tháng 6/2024, cặp đôi tuyên bố ly hôn. Thời điểm đó, có nhiều thông tin tiêu cực nhắm đến Xoài Non như cô ăn bám gia đình chồng, bỏ học lấy chồng hay có tin đồn hot girl nhận 20 tỷ đồng để thỏa thuận ly hôn, trong 5 năm không được lấy chồng.

Cả 2 xác nhận chuyện ly hôn qua bài đăng trên mạng xã hội.

Xemesis đã nhanh chóng lên tiếng phủ nhận: "Vậy là mình phải trả 20 tỷ mà không biết gì luôn à? Mới quét dưới giường không thấy ai hết đâu nha? Hay là họ đang trốn trong tủ quần áo?".

Xemesis phủ nhận chuyện cho Xoài Non 20 tỷ để ly hôn.

Sau khi xác nhận ly hôn, nam streamer đăng tải bài viết: "Chúc em mọi điều tốt đẹp nhất, cảm ơn em vì tất cả những điều em đã làm cho anh trong suốt 6 năm qua và cả những hy sinh của em trong thời gian chúng ta bên nhau. Thật đáng tiếc cuộc hành trình của mình đã đến hồi kết nhưng thời gian ở bên em là khoảng thời gian tuyệt vời nhất trong đời anh. Hi vọng em sẽ luôn đạt được những điều mà em mong muốn và hãy luôn giữ nụ cười trên môi nhé".

Kể từ đó, Xemesis không còn nhắc đến vợ cũ hay câu chuyện ly hôn. Anh tập trung vào công việc và tham gia sự kiện. Có nhiều người nhận xét nam streamer nhìn gầy hơn trước.

Xoài Non và Xemesis thông báo ly hôn tháng 6/2024.

Trước tin đồn Xoài Non "ra đi tay trắng" khi ly hôn, hot girl sinh năm 2002 lên tiếng: "Sao bạn biết là mình chẳng có cái gì? Mình đến với anh Xemesis như thế nào thì mình ra đi cũng như vậy. Mình đến không lấy một cái gì và ra đi cũng không lấy gì. Thành ra bạn đừng nói việc chia tay anh Xemesis thì mình sẽ không có gì. Nghe buồn cười lắm. Bản thân mình cũng không cần có nên mình chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó.

Mình với anh Xemesis chia tay trong hoà bình. Đến ngày hôm nay tụi mình vẫn ngồi nói chuyện với nhau, vẫn nhắn tin và facetime bình thường luôn. Tụi mình vẫn hay nói chuyện với nhau lắm".

Ngoài ra, Xoài Non vẫn giữ mối quan hệ thân thiết với mẹ chồng cũ. Bà vẫn nhắn tin, hỏi thăm sức khỏe của cô có ổn không, chuyển ra nhà mới thế nào. Xoài Non cũng tức giận vì có những thông tin không đúng sự thật, nói xấu mẹ chồng cũ.

Sau khi ly hôn, Xoài Non tập trung vào việc kinh doanh, livestream bán hàng. Hot girl 10x cùng Gil Lê nhiều lần hợp tác chung, có những hành động thân thiết, ngọt ngào khiến nhiều khán giả tích cực "đẩy thuyền". Trước đó, Xoài Non từng đăng tải hình ảnh chụp cùng Gil Lê trên mạng xã hội khi cả hai có phiên livestream cùng nhau. Thời điểm đó, hot girl 22 tuổi chia sẻ: “Đi live mà được ăn sinh nhật ké. Chúc mừng hàng xóm, phiên live đầu tiên mà thành công tốt đẹp quá trời”.

Xoài Non và Gil Lê hợp tác chung trong công việc.

