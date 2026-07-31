Kinh tế Nghệ An tăng trưởng ấn tượng nhờ 'sức kéo' của dòng vốn FDI

Khu công nghiệp VSIP Nghệ An 1 tại huyện Hưng Nguyên. (Ảnh: Phạm Tâm)

Ngày 30/7, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 7, nhằm đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 7 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 8.

Qua đánh giá, kinh tế Nghệ An tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực trên hầu hết các lĩnh vực. Trong đó, dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tiếp tục đổ mạnh vào địa bàn, trực tiếp thúc đẩy sản xuất công nghiệp, xuất khẩu và tạo động lực lan tỏa cho toàn nền kinh tế.

Đến cuối tháng 7, Nghệ An chấp thuận đầu tư cho 44 dự án, tổng vốn cấp mới và điều chỉnh đạt hơn 84.360 tỷ đồng, gấp hơn 5 lần cùng kỳ năm 2025. Trong đó, vốn FDI đạt hơn 2,43 tỷ USD, tiếp tục thuộc nhóm địa phương dẫn đầu cả nước.

Điểm khác biệt so với các năm trước là sự xuất hiện của các dự án quy mô tỷ USD. Sự hiện diện của các nhà đầu tư lớn lập tức mang lại giá trị thực, thể hiện rõ qua kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh đạt 535 triệu USD, tăng mạnh 52,3%.

Phiên họp thường kỳ tháng 7 của UBND tỉnh Nghệ An. (Ảnh: Phan Quỳnh)

Lực kéo này cũng giúp Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) 7 tháng tăng 21,64% so với cùng kỳ; trong đó riêng ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng tới 25,24%, đóng vai trò là động lực tăng trưởng chủ yếu.

Nhờ kết quả sản xuất, kinh doanh thuận lợi, thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước đạt 20.285 tỷ đồng, bằng 86,9% dự toán và tăng 29,7% so với cùng kỳ.

Trong khi đó, hoạt động thương mại, dịch vụ và du lịch tiếp tục khởi sắc khi toàn tỉnh đón hơn 8,2 triệu lượt khách, đưa doanh thu bán lẻ và dịch vụ tiêu dùng đạt hơn 17.186 tỷ đồng, tăng 14,63%.

Nghệ An cũng thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, giải quyết việc làm mới cho hơn 29.100 lao động; quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, ông Võ Trọng Hải, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các sở, ngành, địa phương phải tập trung cao độ; rà soát lại toàn bộ các động lực tăng trưởng của nền kinh tế để có giải pháp điều hành phù hợp.

Trong đó, nhiệm vụ trọng tâm là đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu đạt 100% kế hoạch trong năm nay, từ mức 43,68% hiện tại.

Để hoàn thành mục tiêu này, Chủ tịch tỉnh Nghệ An yêu cầu các sở, ngành và chính quyền địa phương phải tập trung xử lý dứt điểm các điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng và nguồn vật liệu xây dựng. Lãnh đạo các ban quản lý dự án phải được phân công phụ trách cụ thể từng gói thầu, trực tiếp bám sát hiện trường để giải quyết ngay các vướng mắc phát sinh.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan Tài chính, Thuế và Hải quan tăng cường phối hợp nhằm nâng cao hiệu quả thu ngân sách, quản lý chặt chẽ chi ngân sách, thực hiện nghiêm chủ trương tiết kiệm, giảm chi thường xuyên theo chỉ đạo của Chính phủ.

Tác giả: Phạm Tâm

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn