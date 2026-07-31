Nghệ An tích cực giải ngân vốn Dự án Hạ tầng ưu tiên và phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu

Nhiều tuyến phố trên địa bàn các phường Trường Vinh, Thành Vinh (Nghệ An) bị ngập nặng nếu có mưa lớn kéo dài. (Ảnh tư liệu)

Dự án “Hạ tầng ưu tiên và phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An” được đầu tư nhằm giảm thiểu rủi ro úng ngập tại khu vực đô thị chính, tăng cường khả năng quản lý đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu và hỗ trợ phát triển cơ sở hạ tầng tích hợp của thành phố Vinh trước đây, nay là các phường Thành Vinh, Trường Vinh, Vinh Hưng.

Dự án có hiệu lực từ ngày 2/12/2024 và sẽ kết thúc vào ngày 2/12/2030, với tổng mức đầu tư hơn 4.500 tỷ đồng, trong đó vốn vay WB là hơn 3.000 tỷ đồng, vốn đối ứng trong nước 1.500 tỷ đồng.

Tổng quan Dự án “Hạ tầng ưu tiên và phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu thành phố Vinh”.

Đến thời điểm hiện nay, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An đã trao thầu xây lắp hai gói thầu tại đường Cao Xuân Huy và Trạm bơm Hói Chùa với tổng giá trị hơn 500 tỷ đồng.

Lũy kế vốn cấp đến nay hơn 694 tỷ đồng, đã giải ngân hơn 337 tỷ đồng. Riêng trong năm 2026, vốn cấp đạt hơn 352 tỷ đồng, đã giải ngân đến cuối tháng 7 hơn 273 tỷ đồng.

Nhu cầu vốn dự kiến cho năm 2027 gồm vốn vay WB là 700 tỷ đồng, ngoài ra còn có vốn đối ứng cho công tác giải phóng mặt bằng và chi khác để triển khai tại bốn hợp phần, gồm: đầu tư tích hợp thoát nước, vệ sinh môi trường tích hợp và kết nối; mở rộng dung tích chứa để giảm ngập lụt đô thị; nâng cấp và cải tạo sông Vinh; phát triển hệ thống và tăng cường năng lực (tư vấn, hỗ trợ đào tạo, quản lý kỹ thuật…).

Tác giả: Trần Trung Hiếu

Nguồn tin: nhandan.vn