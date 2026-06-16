Xem camera phòng khách mùa nghỉ hè, phụ huynh thót tim chứng kiến cảnh tượng này của con

Nghỉ hè là khoảng thời gian trẻ em được vui chơi, nghỉ ngơi sau một năm học tập. Thế nhưng với không ít phụ huynh, đây cũng là mùa của những pha "hú hồn" khi chỉ cần rời mắt vài phút, các con đã có thể nghĩ ra đủ trò khiến người lớn không biết nên cười hay nên lo. Đoạn video đang được chia sẻ trên mạng xã hội những ngày gần đây là một ví dụ điển hình.



Theo đó, trong video, qua góc quay từ camera giám sát trong phòng khách của một ngôi nhà, nhiều người không khỏi giật mình khi chứng kiến màn "thể thao mạo hiểm" do 3 cậu bé tự nghĩ ra trong lúc nghỉ hè.

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(Không gian sinh hoạt quen thuộc trong nhà bất ngờ trở thành "sân chơi" của các vận động viên nhí. Video: Bình Bim Bim)





Trong clip, một cậu bé mặc áo sọc đang bám vào khu vực tay vịn cầu thang gỗ. Em đứng chênh vênh trên phần gờ cao cạnh kệ tivi, liên tục dịch chuyển để leo lên vị trí cao hơn. Chỉ nhìn qua màn hình, nhiều người đã cảm thấy hồi hộp bởi khoảng cách từ vị trí cậu bé đứng xuống nền nhà không hề thấp.



Trong khi đó ở phía sâu bên trong nhà, một cậu bé khác mặc áo xanh còn khiến người xem "đứng tim" hơn. Bằng cách chống tay và chân vào hai bên vách tường hẹp, em tự treo mình lơ lửng ở độ cao gần 2m so với mặt đất. Tư thế bám tường khá thành thạo khiến nhiều người liên tưởng tới những màn parkour chuyên nghiệp trên mạng xã hội (parkour là môn thể thao đường phố mà người tập di chuyển từ điểm A đến điểm B theo cách nhanh chóng, hiệu quả và an toàn nhất chỉ bằng cơ thể).



Ở giữa căn phòng, một em nhỏ mặc áo vàng đứng quan sát với sự phấn khích không giấu nổi. Cậu bé liên tục chạy qua chạy lại, ngước nhìn hai "đàn anh" đang trình diễn kỹ năng leo trèo như thể đang theo dõi một chương trình biểu diễn thực thụ.

Chắc hẳn nhiều phụ huynh nhiều phụ huynh không khỏi “thót tim” khi theo dõi lại camera giám sát

Điều khiến nhiều người vừa buồn cười vừa lo lắng là sự tự tin tuyệt đối của các nhân vật chính. Không có dấu hiệu sợ hãi hay chần chừ, các em di chuyển vô cùng thoải mái, coi những vị trí vốn được người lớn xem là nguy hiểm như một phần của sân chơi.



Sau đó, cậu bé áo xanh bất ngờ nhảy từ trên cao xuống đất rồi chạy vụt ra phía cửa chính. Rất may em tiếp đất an toàn. Trong khi đó, cậu bé áo sọc vẫn tiếp tục hành trình chinh phục khu vực cầu thang, khiến người xem không ngừng thấp thỏm theo từng chuyển động.



Ngay sau khi xuất hiện, đoạn clip đã thu hút hàng loạt bình luận từ cư dân mạng. Bên cạnh sự thích thú trước nguồn năng lượng gần như vô tận của các em nhỏ, nhiều người cũng không quên nhắc tới cảm giác "váng đầu" quen thuộc mà phụ huynh nào có con nhỏ cũng từng trải qua.



- Xem camera mà tim đập nhanh hơn cả xem phim hành động.



- Ngày xưa mình cũng từng leo trèo như vậy, giờ lớn lên xem lại mới hiểu vì sao bố mẹ hay la.



- Bé áo xanh bám tường nhìn chuyên nghiệp quá, nhưng phụ huynh chắc xem xong muốn tăng huyết áp.



- Trẻ con càng yên lặng càng đáng lo, còn trường hợp này thì ồn ào nhưng vẫn đáng lo không kém.



Mỗi dịp nghỉ hè, khi trẻ có nhiều thời gian ở nhà hơn, nhu cầu vận động, khám phá và thử những điều mới lạ cũng tăng lên đáng kể. Tuy nhiên, chỉ một phút hiếu động hoặc một trò chơi tưởng chừng vô hại cũng có thể dẫn đến những tai nạn ngoài ý muốn nếu thiếu sự quan sát và định hướng từ người lớn.



Từ câu chuyện này, nhiều phụ huynh cho rằng bên cạnh việc để con được vui chơi tự do, gia đình cũng cần tìm cách giúp trẻ giải tỏa năng lượng đúng cách, an toàn và phù hợp hơn trong suốt kỳ nghỉ hè.



Đừng chỉ cấm đoán, hãy giải thích cho trẻ hiểu nguy cơ



Với trẻ nhỏ, việc leo trèo, khám phá hay thử thách bản thân là nhu cầu rất tự nhiên. Nếu chỉ quát mắng hoặc cấm đoán hoàn toàn, nhiều em vẫn có thể tiếp tục thực hiện khi không có người lớn ở bên. Điều quan trọng là giúp trẻ hiểu những rủi ro có thể xảy ra như ngã từ trên cao, va đập vào đồ nội thất, chấn thương đầu hoặc tay chân.



Tạo không gian vận động phù hợp thay vì để trẻ tự tìm “sân chơi” trong nhà



Nhiều chuyên gia giáo dục cho rằng phần lớn những trò leo trèo nguy hiểm xuất hiện khi trẻ có quá nhiều năng lượng nhưng lại thiếu nơi vận động phù hợp. Công viên, sân thể thao, khu vui chơi vận động, lớp học bơi, bóng đá, cầu lông hay các hoạt động ngoài trời đều là những lựa chọn giúp trẻ giải phóng năng lượng một cách an toàn hơn.



Hạn chế các vị trí có nguy cơ tai nạn trong nhà



Gia đình có trẻ nhỏ nên kiểm tra lại các khu vực như cầu thang, lan can, cửa sổ, mái hiên hoặc những nơi có thể trở thành “điểm leo trèo” bất đắc dĩ. Việc lắp thêm rào chắn, khóa an toàn hoặc sắp xếp lại đồ nội thất có thể giúp giảm đáng kể nguy cơ xảy ra tai nạn.



Biến kỳ nghỉ hè thành khoảng thời gian trải nghiệm thay vì chỉ ở trong nhà



Khi trẻ được tham gia các hoạt động ngoại khóa, đọc sách, học kỹ năng, cắm trại hoặc vui chơi cùng bạn bè, các em sẽ ít có xu hướng tìm đến những trò mạo hiểm trong không gian sống. Một mùa hè nhiều trải nghiệm không chỉ giúp trẻ phát triển thể chất mà còn giảm bớt những tình huống khiến người lớn phải “váng đầu” khi xem lại camera an ninh.





Tác giả: Nhật Linh

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn