Khối nghỉ hè này lạ lắm: Nhìn cảnh vừa cưng vừa thương này sẽ hiểu vì sao các cụ nói "ruộng sâu trâu nái không bằng con gái đầu lòng"

Từ đầu kỳ nghỉ hè đến giờ, không biết bao nhiêu vụ cười ra nước mắt của các khối nghỉ hè. Các bạn nhỏ ngày thường phải đi học chưa thể phát huy được hết sức nghịch của mình thì mùa hè chính là dịp để sức mạnh đó bùng nổ.

Đặc biệt với những gia đình đông con, những sức mạnh đó kết hợp và cộng hưởng lại có thể khiến người lớn hoa mắt chóng mặt, lực bất tòng tâm mà nhìn "thiệt hại" các bạn nhỏ nhà mình gây ra.

Nguồn: Linhlung97

Mới đây kênh tiktok Linhlung97 đã chia sẻ cuộc sống bỉm sữa của mình cùng các con nhỏ. Những đoạn clip bình dị nhưng đủ để thấy chủ kênh tiktok này là 1 bà mẹ vô cùng hạnh phúc bên các con của mình.

Nhưng gây ấn tượng hơn cả có lẽ là cô chị cả và bé út trong nhà. Những clip ghi lại cảnh chị cả bế bé ut mà các mẹ thấy khó thở giùm.

Chị cả còn nhỏ nhưng cậu út thì trộm vía hơi "bự" nên mỗi lần cậu út ngủ lăn lóc trên người chị là nhìn chị như sắp "ná thở" đến nơi.

Theo dõi kênh tiktok này sẽ nhận ra chị cả rất chăm em bé, bạn nhỏ liên tục bế em hộ mẹ, cậu út bám chị đến mức mà có thể ngủ ngon lành trên người chị ở bất kỳ nơi nào, bất kỳ lúc nào. Thậm chí chị ăn cơm mà mẹ còn phải để cậu út ngủ ở bên cạnh.

Mẹ bỉm này còn chia sẻ rằng: "Khối nghỉ hè đi học là khối bỉm sữa bế bối ngay", đủ để thấy là chị cả đã giúp đỡ mẹ trông em nhiều thế nào rồi.

Chỉ cần nhìn cái cảnh con mèo cõng con chuột hơi bự này là hội các mẹ lại vừa thấy dễ cưng mà cũng thấy rõ là thương chị cả.

Bởi vậy, ngày xưa các cụ mới nói "ruộng sâu trâu nái không bằng con gái đầu lòng".

Tác giả: Minh Uyên

Nguồn tin: thanhnienviet.vn