Xăng RON95 vượt mốc 20.000 đồng/lít, xăng sinh học E10 rẻ hơn gần 400 đồng/lít

Điều chỉnh giá xăng dầu từ hôm nay 7-8 - Ảnh: N.AN

Theo Bộ Công Thương, căn cứ diễn biến giá xăng dầu thế giới, biến động tăng tỉ giá VND/USD và các quy định hiện hành, liên bộ Công Thương - Tài chính quyết định điều chỉnh giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu nhằm đảm bảo giá trong nước phù hợp với xu hướng thế giới, khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học và hài hòa lợi ích giữa các bên tham gia thị trường.

Cụ thể, giá bán lẻ tối đa đối với giá xăng E5-RON 92: không cao hơn 19.608 đồng/lít (tăng 207 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành), thấp hơn xăng RON95-III 466 đồng/lít.

Xăng RON95-III: không cao hơn 20.074 đồng/lít (tăng 234 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành);

Dầu diesel 0.05S: không cao hơn 18.800 đồng/lít (giảm 268 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành);

Dầu hỏa: không cao hơn 18.660 đồng/lít (giảm 54 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành).

Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 15.647 đồng/kg (tăng 114 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành).

Đối với xăng E10, Petrolimex công bố mức giá vùng 1 là 19.600 đồng/lít và vùng 2 là 19.990 đồng/lít. PVOIL công bố mức giá là 19.830 đồng/lít ở vùng 1 và 20.220 đồng/lít vùng 2.

Ở kỳ điều chỉnh này, liên bộ quyết định tiếp tục không trích lập và không chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các sản phẩm xăng E5-RON 92, xăng RON95, dầu diesel, dầu hỏa và dầu mazut.

Cửa hàng bán xăng sinh học E10 - RON95 tại Thái Thịnh, Hà Nội - Ảnh: NGỌC AN

Theo cơ quan liên bộ Công Thương - Tài chính, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành từ ngày 24-7 đến 31-7 chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố, với xu hướng tăng giảm đan xen cho tất cả các mặt hàng.

Thông tin cập nhật về chính sách thuế của Mỹ đối với hàng hóa nhập khẩu của các đối tác thương mại; OPEC+ quyết định tăng sản lượng khai thác dầu trong tháng 9; xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine vẫn tiếp diễn…

Dẫn tới giá các mặt hàng xăng dầu giữa kỳ điều hành ngày 31-7 và 7-8 có mức như sau: Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 31-7-2025 và kỳ điều hành ngày 7-8-2025 là: 78,508 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (tăng 1,100 USD/thùng, tương đương tăng 1,42%); 80,198 USD/thùng xăng RON95 (tăng 1,100 USD/thùng, tương đương tăng 1,39%); 87,616 USD/thùng dầu hỏa (giảm 0,426 USD/thùng, tương đương giảm 0,48%); 88,868 USD/thùng dầu diesel 0,05S (giảm 1,632 USD/thùng, tương đương giảm 1,80%); 420,802 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (tăng 3,404 USD/tấn, tương đương tăng 0,82%).

Như vậy giá xăng dầu liên tiếp có xu hướng giảm trong thời gian gần đây thì nay đã tăng nhẹ trở lại liên tiếp trong hai phiên vừa qua. Theo quy định, các thương nhân kinh doanh xăng dầu điều chỉnh giá vào 15h chiều nay 7-8.

