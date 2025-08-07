Bé trai 15 tháng tuổi nhập viện gấp do tổn thương phổi nặng vì uống phải tinh dầu đuổi muỗi

Sáng 7/8, BS Phí Văn Công, Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Nhi Hà Nội thông tin về trường hợp bé trai 15 tháng tuổi nhập viện trong tình trạng tổn thương phổi nặng, co giật sau khi uống phải tinh dầu đuổi muỗi.

Trước đó, bé đã được sơ cứu tại bệnh viện tuyến dưới, được đặt nội khí quản do suy hô hấp.

Tại bệnh viện, kết quả phim chụp phổi cho thấy tổn thương rất nặng, có thể gây suy hô hấp cấp tính và tiềm ẩn nguy cơ xơ phổi nặng nề về sau. Trẻ đã có nhiều cơn co giật trước khi được chuyển đến bệnh viện. Mặc dù bệnh nhi được thở máy kiểm soát hô hấp, hỗ trợ tuần hoàn và thần kinh, đảm bảo các chỉ số sinh tồn như mạch, huyết áp, nhịp thở, SPO2, co giật đã được kiểm soát tốt… Tuy nhiên, bệnh vẫn còn rất nặng, tổn thương phổi có nguy cơ diễn biến xấu trong 48-72 giờ tới.

Các bác sĩ cảnh báo: “Một số chất hoá học trong dung môi của Tinh dầu đuổi muỗi cực kỳ nguy hiểm nếu uống phải. Trẻ nhỏ đặc biệt nhạy cảm với các chất này, có thể dẫn đến viêm phổi, suy hô hấp cấp, co giật và nguy cơ xơ phổi vĩnh viễn. Đáng lo ngại là nhiều cha mẹ vẫn chưa nhận thức rõ mức độ độc hại khi để các sản phẩm đuổi muỗi trong tầm tay trẻ nhỏ.”

Qua trường hợp này, các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh cần đặc biệt lưu ý:

Tuyệt đối không để các loại tinh dầu, thuốc xịt đuổi muỗi, hóa chất trong tầm tay trẻ.

Đọc kỹ nhãn cảnh báo trên sản phẩm, đặc biệt với các loại chứa dung môi hoặc chất dễ bay hơi.

Nếu nghi ngờ trẻ nuốt phải hóa chất – hãy cầm đồ vật nghi ngờ cùng trẻ đến NGAY cơ sở y tế gần nhất!

