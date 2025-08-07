Bắt giữ người đàn ông cưỡng đoạt 250 triệu đồng của cán bộ địa chính

Ngày 7-8, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Gia Lai cho biết vừa bắt giữ ông Phạm Quang Đạo (SN 1973, trú tại phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai) để điều tra về hành vi "cưỡng đoạt tài sản".

Nạn nhân bị ông Đạo cưỡng đoạt tiền là một lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai - Chi nhánh Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Theo điều tra ban đầu, năm 2009, ông Đạo mua của ông T.V.H một mảnh đất tại xã Gào, TP Pleiku (cũ) trị giá 170 triệu đồng. Khi làm thủ tục chuyển nhượng thì TP Pleiku (cũ) phát hiện thửa đất trên cấp không đúng quy định và thông báo số 01/TB-UBND ngày 9-1-2017 thu hồi giấy chứng nhận thửa đất (sổ đỏ).

Ông Phạm Quang Đạo bị bắt vì hành vi cưỡng đoạt 250 triệu đồng - Ảnh CTV

Do đó, ông Đạo đã tìm ông T.V.H để đòi lại số tiền 170 triệu đồng nhưng không được. Ông Đạo phát hiện ông C.Đ.T, khi làm cán bộ địa chính tại UBND xã Gào đã làm sai dẫn đến việc cấp sổ đỏ cho thửa đất trên sai quy định.

Năm 2017, khi ông C.Đ.T đang làm cán bộ Văn phòng ĐKĐĐ TP Pleiku thì ông Đạo tìm tới yêu cầu ông này phải có trách nhiệm với việc làm sai.

Ông Đạo yêu cầu ông C.Đ.T phải đòi ông T.V.H số tiền 500 triệu đồng, nếu không thì phải đưa cho ông Đạo 250 triệu đồng.

Ông C.Đ.T lấy lý do đang được xem xét bổ nhiệm lãnh đạo Văn phòng ĐKĐĐ TP Pleiku nên đề nghị ông Đạo chờ sau khi bổ nhiệm. Tuy nhiên, từ khi được bổ nhiệm tới nay ông C.Đ.T không liên hệ lại với ông Đạo.

Thời gian gần đây, ông Đạo đã nhiều lần tìm gặp, gọi điện, nhắn tin và yêu cầu ông C.Đ.T phải đưa tiền nếu không sẽ khởi kiện. Lo ngại bị ảnh hưởng công việc, ông C.Đ.T đồng ý đưa tiền cho ông Đạo.

Chiều 6-8, khi ông Đạo cùng vợ đến phòng làm việc của ông C.Đ.T viết giấy nhận tiền, cam kết không khiếu nại thì bị lực lượng công an bắt quả tang.

Tác giả: Hoàng Thanh

Nguồn tin: Báo Người Lao Động