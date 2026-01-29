Ôtô đấu đầu xe tải ngược chiều, 7 người thiệt mạng

Your browser does not support the video tag.

Video: CAJ

Video ghi lại từ camera hành trình của chiếc xe bị vượt cho thấy khoảnh khắc chiếc minibus đột ngột chuyển làn sang làn đường đối diện để thực hiện thao tác vượt. Một xe tải lớn xuất hiện trong khi chiếc minibus dường như không kịp tránh sang bên. Cú đâm trực diện khiến chiếc xe nhỏ hơn gần như vỡ nát, một số người trên xe văng ra ngoài.

Tai nạn xảy ra trên đường cao tốc E70 giữa các thị trấn Caransebes và Lugoj ở miền tây Romania, ngày 27/1, khiến 7 người thiệt mạng và ba người bị thương nặng.

Tất cả nạn nhân đều là cổ động viên của câu lạc bộ PAOK của Hy Lạp và đang trên đường đến Pháp để xem trận đấu quan trọng của họ tại Europa League với đội Lyon vào 29/1.

