Xe bán tải nổ lốp, lật nghiêng rồi đè trúng nhiều công nhân

Một chiếc xe bán tải chở nhóm công nhân đã bị lật tại Nagarur, Karnataka, trên đường cao tốc Madikeri-Somwarpet, Ấn Độ, vào chiều 2/11. Theo thông tin ban đầu, lốp xe bị nổ khiến tài xế mất lái, sau đó xe lật nhào 2 lần trước khi dừng lại.

Đoạn clip về vụ tai nạn cho thấy chiếc xe bán tải đang di chuyển trên đường thì lốp xe bất ngờ bị nổ, đẩy xe sang lề đường bên phải. Chiếc ô tô sau đó lật trên đường, ba công nhân ngồi trên thùng xe bị văng ra ngoài.

Một người ngã gần xe đã kịp di chuyển ra xa. Một người khác bò ra từ gầm xe bị lật, trong khi người thứ ba bị kẹt cho đến khi người qua đường đến giúp đỡ. Một người ngồi cạnh tài xế bước ra ngay sau đó và dường như không bị thương.

Người dân địa phương đã nhanh chóng đến hiện trường để giúp đỡ những người bị thương trước khi lực lượng cứu hộ đến. Các công nhân bị thương trong vụ tai nạn đã được đưa vào Bệnh viện Madikeri để điều trị.

Trong một vụ việc riêng biệt ở Karnataka, Mahantesh Bilagi và 2 người thân của ông đã thiệt mạng sau khi xe của họ đâm vào dải phân cách và lật trên đường vào tối 25/11 tại quận Kalaburagi, cảnh sát cho biết.

Theo cảnh sát, ông Mahantesh, người đang giữ chức Giám đốc điều hành của Tổng công ty Khoáng sản Bang Karnataka Ltd (KSMCL), đang trên đường đến dự đám cưới của một người thân thì gặp tai nạn gần Gounahalli.

Các nạn nhân được xác định là Mahantesh Bilagi, Shankar Bilagi và Eranna Bilagi.

Bộ trưởng Siddaramaiah bày tỏ sự đau buồn trước cái chết của Mahantesh và cho biết ông đã phục vụ ở nhiều quận khác nhau với tư cách là Giám đốc điều hành của Zilla Panchayats và là Trưởng phòng thu thuế quận.

