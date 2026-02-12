Xe mô tô của 3 nam diễn viên phim giờ vàng

Trong làng giải trí Việt Nam, không ít nghệ sĩ sở hữu đam mê xe cộ, đặc biệt là phân khúc mô tô phân khối lớn (PKL) với giá trị lên đến hàng trăm triệu đến tiền tỷ. Nổi bật nhất phải kể đến bộ ba Hồng Đăng, Đình Tú và Bình An - những nam diễn viên quen mặt trên sóng truyền hình giờ vàng.

Điểm chung đáng chú ý của cả ba chính là sự gắn bó với thương hiệu Harley-Davidson, biểu tượng của dòng cruiser Mỹ, nơi kết hợp giữa thiết kế hoài cổ và công nghệ động cơ mạnh mẽ. Những chiếc mô tô này không chỉ là phương tiện di chuyển mà còn thể hiện phong cách sống và đam mê kỹ thuật xe cộ.

Bộ ba nam diễn viên phim giờ vàng có chung sở thích chơi mô tô.

Hồng Đăng sở hữu chiếc mô tô Harley-Davidson Heritage Classic 114 phiên bản 2019, một trong những khoản đầu tư lớn nhất trong garage của anh. Chiếc mô tô này được mua lại với mức giá hơn 800 triệu đồng, nhờ lớp sơn đặc biệt và các tùy chỉnh thêm từ chủ cũ. Heritage Classic 114 thuộc dòng Softail, trang bị động cơ Milwaukee-Eight 114 cubic inch, làm mát bằng không khí/dầu, sản sinh công suất khoảng 94 mã lực và mô-men xoắn 155 Nm.

Mô tô của Hồng Đăng nổi bật bao gồm hệ thống treo sau ẩn (Softail) mang lại cảm giác êm ái như xe cứng, phun xăng điện tử ESPFI, và tùy chọn hệ thống giải trí Boom! Box tích hợp Bluetooth. Thiết kế saddlebags da cổ điển kết hợp với các chi tiết mạ crôm tạo nên vẻ ngoài touring cruiser lý tưởng cho đường dài, phù hợp với những chuyến phượt nhóm mà Hồng Đăng thường tham gia.

Hồng Đăng sở hữu chiếc mô tô Harley-Davidson Heritage Classic 114.

Đình Tú cũng theo đuổi Harley-Davidson sau khi được Hồng Đăng rủ rê tham gia cộng đồng biker. Anh sở hữu chiếc Harley-Davidson Forty-Eight (hay còn gọi là HD48), giá trị khoảng nửa tỷ đồng. Đây là mẫu bobber thuộc dòng Sportster, sử dụng động cơ Evolution V-Twin 1.202 cc làm mát bằng không khí, công suất 60 mã lực tại 5.500 vòng/phút và mô-men xoắn 96 Nm tại 3.500 vòng/phút.

Mô tô của Đình Tú sở hữu hộp số 5 cấp kết hợp dây đai truyền động mang lại khả năng tăng tốc mượt mà (0-100 km/h khoảng 4,5 giây), hệ thống treo trước phuộc đảo 49 mm và giảm xóc sau điều chỉnh preload. Forty-Eight nổi bật với bình xăng "peanut" nhỏ, bánh xe 16 inch, phong cách tối giản urban cruiser, dễ tùy chỉnh và phù hợp di chuyển đô thị lẫn đường trường. Đình Tú thường chia sẻ hình ảnh đi phượt cùng hội anh em, nhấn mạnh trải nghiệm âm thanh động cơ V-Twin đặc trưng của Harley-Davidson.

Đình Tú được Hồng Đăng rủ rê cùng chơi mô tô.

Bình An nổi tiếng gắn bó với Harley-Davidson Iron 883 - mẫu Dark Custom biểu tượng thuộc dòng Sportster. Giá trị chiếc mô tô này cũng ở mức hơn 500 triệu đồng, với động cơ Evolution 883 cc, công suất khoảng 51 mã lực và mô-men xoắn 68 Nm.

Thiết kế chiếc mô tô của Bình An đen mờ toàn bộ, bình xăng nhỏ, tay lái thấp hoặc mini-ape, tập trung vào phong cách minimalist và dễ độ. Iron 883 được đánh giá cao nhờ hệ thống phuộc tinh chỉnh, phù hợp cho người mới chơi cruiser nhưng vẫn mang đầy đủ "hồn" Harley-Davidson - âm thanh gầm rú, độ rung đặc trưng và khả năng tùy chỉnh cao.

Bình An có niềm yêu thích đặc biệt đối với những chiếc mô tô mạnh mẽ.

Ba chiếc mô tô của bộ ba nam diễn viên phim giờ vàng tập trung vào trải nghiệm cảm giác lái, âm thanh và văn hóa custom thay vì tốc độ cực đại. Hồng Đăng chọn Heritage 114 cho touring đường dài, Đình Tú và Bình An nghiêng về Sportster urban bobber, tạo nên sự đa dạng nhưng gắn kết qua cộng đồng biker Hà Nội.

Chiếc mô tô đến từ thương hiệu Harley-Davidson vẫn giữ vị thế nhờ sự cân bằng giữa truyền thống và hiện đại. Những chiếc xe này không chỉ là tài sản mà còn là minh chứng cho đam mê kỹ thuật xe cộ bền vững, nơi các diễn viên như Hồng Đăng, Đình Tú và Bình An tìm thấy sự thăng hoa qua từng vòng tua máy.

Tác giả: Đặng Huyền

Nguồn tin: saostar.vn