Nhan sắc bà chủ chuỗi siêu thị là "mỹ nhân phim giờ vàng VTV", sống trong biệt thự 60 tỷ ở Hà Nội

Lã Thanh Huyền là một trong những gương mặt nữ diễn viên được khán giả truyền hình Việt Nam yêu mến. Cô sinh năm 1985 và sớm tỏa sáng sau khi đăng quang ngôi vị quán quân cuộc thi “Phụ nữ Thế kỷ 21” năm 2006, mở ra cơ hội bước chân vào nghề diễn xuất.
Lã Thanh Huyền tham gia nhiều bộ phim phát sóng vào khung giờ vàng của VTV như Zippo, mù tạt và em, Thiên thần bé nhỏ, Đi về phía mặt trời, Linh lan trắng… Nhờ ngoại hình khả ái và diễn xuất tự nhiên, cô nhanh chóng chiếm cảm tình của khán giả.
Năm 2017 cô nhận giải Nữ diễn viên truyền hình xuất sắc nhất tại giải Cánh diều vàng cho vai Lam trong Zippo, mù tạt và em - một dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp nghệ thuật.
Không chỉ nổi bật trên màn ảnh, Lã Thanh Huyền còn là hình mẫu của người phụ nữ hiện đại với nhan sắc quyến rũ dù đã bước vào độ tuổi U40.
Cô thường xuyên gây ấn tượng bởi vẻ ngoài gợi cảm và phong cách thời trang sang trọng trong nhiều sự kiện.
Sau khi kết hôn với doanh nhân gốc Hà Nội hơn cô 12 tuổi, Lã Thanh Huyền quyết định giảm bớt công việc đóng phim để chăm lo cho tổ ấm và phát triển sự nghiệp kinh doanh.
Hiện tại, cô là bà chủ của chuỗi siêu thị chuyên cung cấp thực phẩm sạch, đồng thời là tổng giám đốc điều hành một công ty riêng. Người đẹp 8X cho biết kinh doanh là công việc chính cô muốn dồn toàn lực theo đuổi.
Nhờ “mát tay” trong hoạt động doanh nghiệp và đầu tư thông minh, Lã Thanh Huyền sở hữu khối tài sản đáng nể với bất động sản, đồ hiệu và trang sức kim cương.
Một trong những tài sản nổi bật của gia đình nữ diễn viên là căn biệt thự sang trọng trị giá khoảng 60 tỷ đồng tại Hà Nội. Cơ ngơi này có diện tích sàn khoảng 450m2 cùng sân vườn 150 m², được thiết kế hài hòa với thiên nhiên và nội thất nhập khẩu châu Âu.
Hiện tại, dù ít xuất hiện trên màn ảnh hơn trước, mỗi lần tái xuất của Lã Thanh Huyền đều nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng nhờ thần thái sang trọng và nhan sắc gần như không thay đổi theo thời gian.
