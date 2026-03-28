Xe máy va chạm tàu hỏa, 2 cô gái tử vong

Thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra tại khu vực đường ngang giao cắt đường sắt qua địa bàn xã Thượng Phúc (Hà Nội).

Vào thời điểm trên, 2 cô gái đi xe máy qua khu vực đường ngang giao cắt với đường sắt thì xảy ra va chạm với tàu hỏa.

Hiện trường vụ tai nạn.

Va chạm mạnh khiến cả 2 nạn nhân tử vong tại chỗ (1 nạn nhân ở Hà Nội, 1 người quê Thanh Hóa). Xe máy bị tàu cuốn đi một đoạn, biến dạng hoàn toàn.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, Đội CSGT số 8 (Phòng CSGT Hà Nội) đã khẩn trương có mặt tại hiện trường phối hợp với Công an xã Thượng Phúc và các đơn vị liên quan tổ chức khám nghiệm, giải quyết vụ việc.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được làm rõ.

Trước đó, tại địa bàn Hà Nội đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông đường sắt khiến nhiều người tử vong. Những vụ việc trên gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự ý thức của một bộ phận người dân đối với an toàn đường sắt còn rất kém khi coi thường chính tính mạng bản thân.

Tác giả: B.Châu

Nguồn tin: cand.com.vn