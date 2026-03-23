Va chạm máy bay trên đường băng, sân bay ở New York tạm dừng khẩn cấp

Máy bay Canada Express được cho là đã va chạm với một xe cứu hỏa trên đường lăn tại sân bay LaGuardia (New York) - Ảnh: TikTok/@davidrea

Theo FAA, việc tạm dừng hoạt động tại sân bay LaGuardia (New York) xuất phát từ một tình trạng khẩn cấp có thể kéo dài, song không nêu chi tiết cụ thể.

Ủy ban An toàn Giao thông quốc gia Mỹ (NTSB) cũng xác nhận với Đài CNN đã nhận được thông báo về sự cố tại sân bay này, nhưng chưa cung cấp thêm thông tin.

Theo Sở Cứu hỏa thành phố New York, vào khoảng 23h38 ngày 22-3 (giờ địa phương), họ nhận được báo cáo về một sự cố liên quan đến máy bay và một chiếc xe trên đường băng. Các đội cứu hộ đã nhanh chóng có mặt để xử lý.

Hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy nhiều xe cứu hỏa và xe cấp cứu bao quanh một máy bay, trong đó phần buồng lái bị hư hại.

Dữ liệu từ trang theo dõi chuyến bay Flightradar24 cho thấy một máy bay CRJ-900 của Air Canada Express, bay từ Montreal, đã va chạm với một phương tiện mặt đất khi hạ cánh xuống sân bay LaGuardia, với tốc độ khoảng 39km/h. Máy bay này do hãng Jazz Aviation - đối tác khu vực của Air Canada - vận hành.

Hình ảnh sân bay LaGuardia sau khi dừng hoạt động rạng sáng 23-3 - Ảnh: CNN

Trước đó, sân bay LaGuardia cũng đã cảnh báo nguy cơ gián đoạn chuyến bay do thời tiết xấu, với mưa nhẹ và sương mù bao phủ khu vực.

Sự cố xảy ra trong bối cảnh ngành hàng không Mỹ chịu áp lực về nhân sự khi Bộ An ninh nội địa chưa được cấp ngân sách từ giữa tháng 2, khiến nhiều nhân viên an ninh sân bay phải làm việc không lương hoặc nghỉ việc.

Tác giả: Trần Phương