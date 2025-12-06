Xe giường nằm lao vào nhóm người đang uống nước bên lề đường, 2 người chết

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: A.X.

Theo Công an xã Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp, tối 5-12, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên quốc lộ 80, đoạn thuộc ấp Vĩnh Phú, xã Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp làm 2 người chết, 1 người đang cấp cứu.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 20h30, tài xế tên Nguyễn Tấn M. (50 tuổi, địa chỉ ấp Sua Đũa, xã Bình An, tỉnh An Giang) lái xe giường nằm, chạy hướng từ Lấp Vò đến Sa Đéc.

Khi đến ấp Vĩnh Phú, xã Lấp Vò, xe đột ngột chuyển hướng qua lề trái tông vào 3 người đang ngồi bên lề đường uống nước làm 2 người chết.

Nạn nhân là H.T.T. - 19 tuổi, ngụ xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp - chết tại chỗ; N.H.K. (ngụ ấp Vĩnh Phú, xã Lấp Vò) chết tại bệnh viện.

Còn 1 người bị thương nặng đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc.

Công an xã đã phối hợp với Phòng PC08 Công an tỉnh khám nghiệm hiện trường, tử thi trong đêm.

Tác giả: Đặng Tuyết - Hoài Thương

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ