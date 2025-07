Cô gái tố bị tài xế xe giường nằm sờ vào bụng trên chuyến Đà Nẵng - Hà Nội: Chủ nhà xe làm luôn một việc

Mạng xã hội mới đây xôn xao trước bài đăng của một cô gái tên L.P., tố tài xế của hãng B.H. limousine đã có hành vi không đúng mực trên chuyến xe từ Đà Nẵng đi Hà Nội vào rạng sáng ngày 30/6.

Theo chia sẻ của chị P., vào khoảng 0 giờ 12 phút ngày 30/6, chị đang nằm nghỉ trong khoang cabin nhưng chưa ngủ. Bất ngờ, nữ hành khách giật mình khi phát hiện có một bàn tay thò vào bên trong và chạm vào vùng bụng của chị. Chị P. lập tức giật rèm ra xem người đó là ai nhưng do bị cận thị nên không nhìn rõ mặt, chỉ thấy đó là một người đàn ông mặc áo trắng. Nữ hành khách đeo kính, nhìn lại thì người này đã đi ra ngoài và ngồi nói chuyện với tài xế lái xe.

Chị P. không xuống xử lý tình huống ngay do sợ bản thân mất bình tĩnh, có thể ảnh hưởng đến những hành khách khác trên xe nên đã nhắn tin đến tổng đài của nhà xe nhờ hỗ trợ kiểm tra camera an ninh. Theo chị P., tổng đài nhà xe có phản hồi, hỗ trợ chụp ảnh từ camera song không cung cấp video ngay với lý do “sáng mai có quản lý tới mới cắt camera được”.

Trong lúc chị P. đang nhắn tin với tổng đài thì xe dừng lại để đổi tài xế. Lát sau, chị P. đã xuống nói chuyện trực tiếp với 2 tài xế và xác định người đàn ông mặc áo trắng chính là người vừa đổi lái và đang lái xe.

Cũng theo chị P., sau khi trao đổi, người đàn ông mặc áo trắng thừa nhận hành vi và giải thích rằng do thấy chân chị P. thò ra ngoài nên muốn đẩy vào. Tuy nhiên, nữ hành khách khẳng định người đàn ông đã thò tay vào cabin và chạm vào vùng bụng của mình. “Nếu thực sự chỉ muốn đẩy chân tôi vào thì tại sao không đẩy ở phần chân hoặc gọi tôi một tiếng, mà lại thò tay vào trong cabin như vậy?”, chị P. đặt câu hỏi. Chị P. nói thêm, do cabin khá chật, thời điểm đó trời đã khuya, không còn ai đi lại nên chị duỗi chân ra một chút cho thoải mái.

Nhà xe sau đó đã chủ động đổi tài xế khác tiếp tục điều khiển xe, đồng thời hẹn chị P. sẽ giải quyết sự việc vào sáng 30/6. Tuy nhiên đến 17 giờ ngày 30/6, nhà xe vẫn không có phản hồi sau khi chị P. đã chủ động nhắn tin hỏi. Do đó, nữ hành khách quyết định đưa sự việc lên mạng xã hội.

Nhà xe lên tiếng

Trao đổi với báo Dân Trí sáng 3/7, chị Trần Thị Thịnh, chủ nhà xe B.H. cho biết đã cho tài xế bị hành khách tố có hành vi không chuẩn mực nghỉ việc.

Theo chị Thịnh, ngày khi nhận được phản hồi từ khách hàng về hành vi không phù hợp của tài xế, phía nhà xe đã lập tức đình chỉ người liên quan, đồng thời phối hợp với các bên liên quan để làm rõ. Nhà xe cũng chủ động liên hệ để lắng nghe khách hàng, gửi lời xin lỗi và đề xuất hỗ trợ.

Do sự việc ồn ào, gây ảnh hưởng đến uy tín nên nhà xe buộc phải cho tài xế nghỉ việc dù tài xế một mực phủ nhận “đụng chạm” hành khách.

Chị Thịnh nói thêm, nhà xe luôn tôn trọng sự thật là cam kết bảo vệ quyền lợi chính đáng của khách hàng. Những ngày qua, rất nhiều người đã bày tỏ sự phẫn nộ trước sự việc khiến lượng khách giảm rõ rệt. Chủ nhà xe rất biết ơn khách hàng đã thẳng thắn phản ánh và góp ý để nhà xe làm tốt hơn mỗi ngày.

Về phía chị P., nữ hành khách cũng cho biết đã có buổi làm việc trực tiếp với đại diện nhà xe, nhận được lời xin lỗi về sự chậm trễ trong xử lý tình huống và thừa nhận thiếu sót trong công tác quản lý nhân sự dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Đồng thời, chị P. gửi lời cảm ơn cộng đồng mạng đã hỗ trợ.

