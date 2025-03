Hình ảnh tài xế xe giường nằm vừa lái vừa chơi game, gây “ớn lạnh” dư luận

Sáng 21-3, tin từ Phòng CSGT Công an Hà Tĩnh cho biết đơn vị này đang vào cuộc xác minh video lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh nam tài xế xe khách cầm điện thoại chơi game, vừa lái xe.

Hình ảnh tài xế xe khách vừa điều khiển phương tiện vừa chơi game được cắt từ clip

Trước đó và ngày hôm qua (20-3), mạng xã hội Facebook lan truyền clip dài gần 3 phút ghi lại cảnh tài xế xe khách lưu thông từ Hà Nội về Hà Tĩnh vừa lái xe vừa dùng điện thoại chơi game.

Đoạn clip này được một hành khách quay lại và đăng lên mạng xã hội cùng dòng trạng thái: "Chuyến hành trình về quê gần 400km, không lúc nào tôi không sợ..".

Clip tài xế vừa lái xe vừa chơi game

Ngay sau khi clip được đăng tải lên mạng xã hội đã khiến cộng đồng mạng xôn xao và bày tỏ sự phẫn nộ, cho rằng nam tài xế coi thường tính mạng của hành khách.

Theo tìm hiểu, xe khách trên mang BKS 38B - 012.14, thuộc sở hữu của một nhà xe tại huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh. Nhà xe này chuyên vận chuyển hành khách đường dài theo tuyến từ Hà Nội-Hà Tĩnh và ngược lại.

Liên quan tới sự việc, ông Đặng Minh Học - chủ nhà xe Thái Học cho biết hình ảnh trong đoạn clip trên là phương tiện 38B–012.14 và nam tài xế là thuộc doanh nghiệp vận tải này.

Nam tài xế có hành vi vừa lái xe, vừa chơi game tên P.A.Đ. (ngụ xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn). Sau khi phát hiện sự việc, nhà xe đã tạm đình chỉ công việc lái xe đối với nam tài xế.

Tác giả: Vĩnh Gia

Nguồn tin: Báo Người lao động