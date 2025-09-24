Xe container nổ lốp, bốc cháy trên cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận

Ngày 24/9, thông tin từ Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 7 (Cục Cảnh sát giao thông) cho biết đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ điều tra nguyên nhân vụ cháy xe container trên tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận.

Lực lượng chức năng tích cực chữa cháy và dập tắt đám cháy kịp thời.

Thông tin ban đầu, khoảng 6h20 cùng ngày, xe container đang lưu thông trên cao tốc theo hướng từ Trung Lương đến Mỹ Thuận qua địa phận thuộc xã Mỹ Lợi (tỉnh Đồng Tháp) thì bất ngờ bốc cháy.

Phát hiện xảy ra cháy, tài xế đã cho phương tiện dừng sát vào làn đường bên phải. Nhận tin báo, Tổ công tác Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 7 nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp dập tắt đám cháy kịp thời.

Phần đầu xe container bị cháy rụi.

Lực lượng làm nhiệm vụ tiến hành điều tiết và phân luồng giao thông tránh xảy ra tình trạng ùn tắc trên tuyến cao tốc.

Tại hiện trường, phần đầu xe container bị cháy rụi, trơ khung sắt. Nguyên nhân ban đầu được xác định bánh trước xe container bị nổ rồi bốc cháy.

Tác giả: Văn Vĩnh

Nguồn tin: cand.com.vn