Tài xế xe container cố tình đánh võng trên cao tốc… nhằm ép công ty sa thải

Trước đó, ngày 4/8, mạng xã hội lan truyền một đoạn video clip phản ánh nội dung xe đầu kéo kéo theo sơmi rơmoóc liên tục lạng lách, đánh võng, chèn ép các xe khác trên cao tốc đoạn qua phường Bình Trưng, TP Hồ Chí Minh.