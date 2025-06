Clip toàn cảnh vụ tai nạn đau lòng ở Hậu Giang: 3 mẹ con tử vong sau cú va chạm kinh hoàng với xe container

Theo đoạn camera hành trình ghi lại, có thể thấy, khi tài xế container đang di chuyển trên đường, trong thời tiết mưa lớn, đường trơn trượt, bất ngờ có một chiếc xe máy đang di chuyển trên làn đường đối diện đã bất ngờ chuyển hướng và lao thẳng vào đầu xe.

Khoảnh khắc xảy ra vụ tai nạn thương tâm

Do sự việc xảy ra quá nhanh, chiếc xe máy đã lập tức lao thẳng vào gầm chiếc xe container. Từ những hình ảnh hiện trường ghi lại có thể thấy chiếc xe máy nằm lọt dưới gầm xe container, một số vật dụng của nạn nhân rơi vãi trên đường.

Theo thông tin ban đầu, được biết anh N.V.N. (33 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long) là người điều khiển container chạy trên quốc lộ 61, hướng từ Hậu Giang về TP Cần Thơ.

Ảnh: Báo Hậu Giang

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm

Khi đến đoạn qua địa phận xã Tân Bình (huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang), xe anh N. bất ngờ xảy ra va chạm với xe máy do anh N.L.Q. (32 tuổi, ngụ TP Cần Thơ) chở vợ D.T.H.S. (33 tuổi) cùng hai con nhỏ (2 và 4 tuổi).

Đáng tiếc, sau cú va chạm, dù vợ cùng hai con của anh Q. được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đều đã tử vong sau đó.

Vietnamnet cũng cho biết thêm, theo thông tin thêm từ bệnh viện, anh Q. nhập viện trong tình trạng đa chấn thương, xuất huyết nội sọ, tụ máu trong não thất. Hiện tại, bệnh nhân được chuyển lên khoa hồi sức ngoại, đang thở máy nhưng tiên lượng xấu.

Hiện nguyên nhân vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ.

Tác giả: Phạm Trang (t/h)

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn