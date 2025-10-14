Xe buýt ở London bị chê thiếu vệ sinh vì gián bò như trêu ngươi

Một con gián được phát hiện chui ra từ bên dưới đệm ghế trên xe buýt tuyến 345 ở London - Ảnh: London Bus Forums

Hệ thống xe buýt công cộng London (TfL) đang đối mặt với khủng hoảng vệ sinh sau khi nhiều tài xế và hành khách tố cáo xe buýt đầy gián, không chỉ trong khoang hành khách mà cả khu nghỉ của tài xế.

Các nhóm vận động an toàn giao thông gọi tình trạng này là “không thể chấp nhận được”, buộc TfL phải mở cuộc điều tra khẩn cấp.

Câu chuyện mới nhất đến từ Matilda O’Flaherty, sinh viên 21 tuổi, người cho biết đã gặp hai con gián khi đi tuyến số 17 hồi tháng 8.

“Một con bò ra từ lỗ trên ghế rồi leo lên chân tôi. Thật kinh khủng, nó to bằng ngón tay cái”, cô kể lại.

Một tài xế tuyến 159 thậm chí cho biết phát hiện gián trong cốc nước của mình: “Tôi vừa uống một ngụm thì cảm thấy có gì đó trong miệng. Tôi nhổ ra và thấy là một con gián. Tôi buồn nôn và phải ói ngay sau đó”, anh nói trong đoạn video chia sẻ trên trang London Bus Forums (Diễn đàn xe buýt London).

Theo theo thông tin từ diễn đàn này, các tuyến 159, 345 và 55 bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất.

Video trên TikTok của London Bus Forums đưa tin về việc phát hiện gián trên các tuyến xe buýt - Nguồn: TikTok

Ông Kevin Mustafa, nhà vận động an toàn xe buýt London, nói với Đài BBC rằng đây không còn là hiện tượng nhỏ lẻ: “Nhiều tài xế phản ánh tình trạng gián xuất hiện thường xuyên. Điều kiện làm việc hiện nay là không thể chấp nhận được. Việc này đã trở thành vấn đề về sức khỏe và an toàn lao động”.

Gián thường được xem là biểu hiện của môi trường mất vệ sinh. Đầu năm nay, một số bệnh viện thuộc hệ thống Dịch vụ y tế quốc gia (NHS) của Anh cũng từng ghi nhận hiện tượng tương tự.

Ông Mustafa trước đó cáo buộc các nhà thầu vệ sinh xe buýt không làm sạch đúng quy trình, khiến “mỗi tuần đều có ít nhất một báo cáo về sự xuất hiện của gián trên xe”.

Trong thông cáo gửi báo chí, người phát ngôn TfL cho biết các báo cáo về gián là “hiếm gặp”, nhưng khẳng định cơ quan “đang khẩn trương điều tra và sẽ có biện pháp xử lý cần thiết”.

“Tất cả xe buýt đều được làm sạch hằng đêm trước khi hoạt động. Khi có báo cáo, chúng tôi có thể tạm dừng xe để kiểm tra, khử trùng chuyên sâu hoặc xử lý bằng thiết bị đặc biệt nếu cần thiết”, TfL cho biết.

TfL cũng nhấn mạnh rằng nhân viên sẽ không bị kỷ luật khi phản ánh lo ngại về an toàn, khuyến khích họ “liên hệ trực tiếp với quản lý, công đoàn hoặc TfL để được hỗ trợ”.

Giới chuyên gia cho rằng vụ việc đặt ra câu hỏi lớn về mức độ vệ sinh và giám sát của hệ thống vận tải công cộng London, vốn được xem là hình mẫu về tiêu chuẩn đô thị.

Tác giả: Khánh Quỳnh

Nguồn tin: tuoitre.vn