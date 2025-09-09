Xả súng tại trạm xe buýt ở Jerusalem: 5 người thiệt mạng, nhiều người bị thương

Cảnh sát và nhân viên cứu hộ làm nhiệm vụ tại hiện trường vụ xả súng. Ảnh Reuters.

Theo MDA, các nạn nhân bao gồm một người đàn ông 50 tuổi, một phụ nữ ngoài 50 tuổi và ba người đàn ông trong độ tuổi 30. Trong số những người bị thương, 6 người đang nguy kịch do trúng đạn.

Cảnh sát Israel cho biết hai kẻ tấn công đã lái xe đến hiện trường, nổ súng vào đám đông tại trạm xe buýt. Cả hai đã bị bắn hạ bởi một nhân viên an ninh và một dân thường có vũ trang. Tại hiện trường, cảnh sát thu giữ được nhiều vũ khí, đạn dược và một con dao, đồng thời xác định hai nghi phạm là “khủng bố”, nhưng chưa công bố danh tính cụ thể.

Vụ việc xảy ra tại khu vực được coi là nhạy cảm mà Israel đã chiếm đóng trong cuộc chiến năm 1967 và sau đó sáp nhập, một động thái không được Liên Hợp Quốc và phần lớn cộng đồng quốc tế công nhận.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp với các quan chức an ninh để đánh giá tình hình. Trong khi đó, quân đội Israel đã được triển khai đến khu vực và đang phối hợp với cảnh sát truy tìm bất kỳ nghi phạm có liên quan nào.

Vụ tấn công xảy ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Israel và các nhóm vũ trang Palestine tiếp tục leo thang. Trước đó, vào tháng 10/2024, một vụ tấn công bằng súng và dao của hai người Palestine tại Tel Aviv đã khiến 7 người thiệt mạng. Tháng 11/2023, ba người cũng đã bị giết trong một vụ xả súng tại trạm xe buýt ở Jerusalem, mà sau này được xác nhận có liên quan đến Hamas.

Tác giả: Duy Tiến

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân