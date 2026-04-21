Xe bồn lao xuống vực sâu 100 m dập nát, tài xế văng ra tử vong

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng hơn 2 giờ ngày 21-4, tại khu vực Km418+470, quốc lộ 37, đoạn bản Cao Đa, xã Bắc Yên, tỉnh Sơn La.

Hiện trường vụ xe tải rơi xuống vực sâu khiến tài xế tử vong. Ảnh: MXH

Vào thời gian trên, xe bồn mang BKS 88C - 129.xx do tài xế P.V.C. (SN 1989, trú quán ở thôn Lũng Hòa, xã Vĩnh Thành, tỉnh Phú Thọ (huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc cũ) di chuyển theo hướng Phú Thọ - Sơn La đã bất ngờ lao qua hành lang phòng vệ mềm rồi rơi xuống vực sâu khoảng 100 m.

Tại hiện trường, tài xế văng ra khỏi cabin, tử vong tại chỗ, phần đầu và bồn của phương tiện bị chia tách, biến dạng, hư hỏng nặng, 10 trụ hộ lan lốp, 12 m hộ lan tôn sóng hai tầng bị hư hỏng.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tổ chức khám nghiệm hiện trường và phương tiện.

Hiện, nguyên nhân vụ tai nạn xe bồn khiến tài xế tử vong đang được các lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.

Được biết, dốc Cao Đa, thuộc địa phận xã Bắc Yên, tỉnh Sơn La là khu vực đồi, núi cao, nhiều khúc cua gấp. Nơi đây đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông do mất phanh, mất lái rồi lao xuống vực sâu dẫn đến thương vong.

Tác giả: Như Quỳnh

Nguồn tin: Báo Người lao động