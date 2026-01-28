Cháy xe bồn lan sang xưởng sản xuất, 2 ô tô bị thiêu rụi

Đến 15h chiều nay (28/1), lực lượng chức năng xã Nhà Bè phối hợp với Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ - Công an TP.HCM cùng nhiều đơn vị vẫn phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy xe bồn chở xăng trên đường Dương Cát Lợi, xã Nhà Bè.

Theo ghi nhận, đám cháy xe bồn nhanh chóng lan sang một xưởng sản xuất cơm cháy nằm cách hiện trường khoảng 10 mét. Thời điểm này, gần 10 công nhân đang làm việc bên trong hoảng loạn tháo chạy. Dù một số người nỗ lực di dời các phương tiện đậu phía trước xưởng, nhưng lửa đã bén quá nhanh khiến 2 chiếc ô tô bị thiêu rụi hoàn toàn.

Xưởng sản xuất cơm cháy bị ảnh hưởng bởi vụ hỏa hoạn (Ảnh: A.T)

Một người dân kể lại, vụ cháy xe bồn bùng phát dữ dội ngay sát trường con chị đang học, toàn bộ khu vực trở nên hỗn loạn. Rất may giáo viên nhà trường đã kịp thời tổ chức sơ tán học sinh đến nơi an toàn.

Hiện, các đơn vị nghiệp vụ đang tập trung xử lý hiện trường và tổng hợp dữ liệu để cung cấp thông tin chính thức.

Đơn vị điện lực TP.HCM cho biết, gần hiện trường vụ cháy, dây trung thế 22kV bị đứt nhánh, 1 trạm công cộng 400kVA và 2 trạm khách hàng bị hư hỏng, khoảng 700 khách hàng bị mất điện.

Trước đó, khoảng 11h15 phút ngày 28/1, xe bồn chở xăng khoáng M95 vừa rời Tổng kho xăng dầu Nhà Bè khoảng 1 km, khi đến đường Dương Cát Lợi thì bất ngờ bốc cháy dữ dội. Chỉ trong ít phút, ngọn lửa đã bao trùm toàn bộ xe bồn, kèm theo nhiều tiếng nổ lớn, khói đen bốc lên cao, hàng chục hộ dân xung quanh phải tháo chạy khỏi nhà.

Đại diện Tổng kho Xăng dầu Nhà Bè khẳng định, sự cố xảy ra hoàn toàn bên ngoài phạm vi kho. "Vụ việc không gây ảnh hưởng đến an toàn của hệ thống bồn bể và hoạt động vận hành tại tổng kho", đơn vị này nhấn mạnh.

Lực lượng chức năng vẫn tiếp tục điều tra nguyên nhân, thống kê thiệt hại vụ cháy.

Tác giả: Hoàng Minh

Nguồn tin: Báo VOV