Khoảnh khắc xe bồn phát nổ, cháy dữ dội ở Hưng Yên

Tác giả: Hồng Quang
Nguồn tin: tuoitre.vn
Khoảng 19h30 tối 28-10, xe bồn va vào thanh giới hạn chiều cao ở xã Lạc Đạo, Hưng Yên rồi phát nổ, bốc cháy dữ dội. Lửa bao trùm toàn bộ xe, người đi đường hoảng loạn bỏ chạy. Tài xế bị bỏng nhẹ, lực lượng chức năng mất gần một giờ dập tắt đám cháy.
Tác giả: Hồng Quang
Nguồn tin: tuoitre.vn
Nữ tài xế có nồng độ cồn cao gần gấp 2 lần mức kịch khung hất văng máy đo của CSGT
Khoảnh khắc nghẹn ngào: Người dân Đà Nẵng khiêng quan tài vượt nước lũ đi an táng
Ô tô đâm 5 người đứng bên đường tử vong, tài xế bị dân vây đánh
Trần Bùi Bảo Khánh: Tự hào về hành trình tại Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25
Nữ tài xế vượt đèn đỏ trước sự ngỡ ngàng của nhiều người ở TP HCM