Khoảnh khắc xe bồn phát nổ, cháy dữ dội ở Hưng Yên

Khoảng 19h30 tối 28-10, xe bồn va vào thanh giới hạn chiều cao ở xã Lạc Đạo, Hưng Yên rồi phát nổ, bốc cháy dữ dội. Lửa bao trùm toàn bộ xe, người đi đường hoảng loạn bỏ chạy. Tài xế bị bỏng nhẹ, lực lượng chức năng mất gần một giờ dập tắt đám cháy.