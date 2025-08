Xe BMW không vượt nổi gờ giảm tốc, màn giải cứu càng thêm 'dở khóc dở cười'

Your browser does not support the video tag.

Màn giải cứu xe BMW mắc kẹt gờ giảm tốc khiến cộng đồng mạng "cười bò" - Video: Chris Ching

Đoạn video ghi lại cảnh tượng chiếc xe được cho là BMW 5 Series (E39, thế hệ thứ tư) bị mắc kẹt trên gờ giảm tốc đã thu hút hàng triệu lượt xem. Hai bánh sau của chiếc xe quay cuồng trên không do gờ giảm tốc quá cao và rộng.

Có vẻ như gầm xe đã được độ thấp hơn so với thiết kế ban đầu. Điều này lý giải cho việc chiếc xe khó khăn vượt qua gờ giảm tốc.

Nhiều người qua đường đã cố gắng giúp đỡ bằng cách rung lắc, nhún nhảy trên chiếc xe. Họ hy vọng rằng việc này sẽ giúp lốp xe lấy lại được độ bám và thoát khỏi gờ giảm tốc.

Tuy nhiên bất chấp mọi nỗ lực, chiếc xe vẫn không nhúc nhích, khiến hàng dài xe cộ ùn tắc phía sau.

Sự việc này đã trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội, nhiều người đưa ra ý kiến về cách xử lý tình huống một cách hợp lý hơn.

Cộng đồng mạng cũng không quên để lại những bình luận hài hước.

- Chỉ cần tìm một tấm ván! Còn phải dạy các ông nữa à?

- Có thể họ cần học lại môn vật lý.

- Đây là một ca hô hấp nhân tạo cho ô tô hiếm hoi trên thế giới.

- Dù ai nói ngả nói nghiêng, lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân.

Hình ảnh chiếc xe "treo lơ lửng" trên gờ giảm tốc cùng những nỗ lực "giải cứu" bất thành của những người đàn ông đã tạo nên một tình huống dở khóc dở cười. Sự việc này một lần nữa nhắc nhở các chủ xe phải suy nghĩ trước khi can thiệp vào hệ thống, đặc biệt nếu việc độ không phù hợp với môi trường sống của mình.

Tác giả: Thanh Linh

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ