Hàng hiếm BMW M4 hạ giá hơn nửa tỷ đồng sau 1 năm rao bán: Giá tiệm cận 320i 'đập hộp', đã độ lại nhiều chi tiết

BMW M-Series là một trong các dòng xe hấp dẫn nhất của hãng xe sang đến từ Đức. Tuy nhiên, không phải mẫu nào thuộc dòng M-Series cũng dễ dàng tìm được được bến đỗ trên thị trường ô tô đã qua sử dụng, tiêu biểu như chiếc BMW M4 được đề cập trong bài viết này.

Chiếc BMW M4 mang vẻ ngoài hầm hố. Ảnh: Facebook

Trên thực tế, chiếc xe này đã được rao bán từ năm tháng 6/2024 với giá khoảng 2,5 tỷ đồng. Sau 1 năm, chiếc M4 dường như vẫn chưa tìm được chủ nhân mới. Xa hơn nữa, vào thời điểm năm 2022, chiếc BMW M4 này được rao bán với giá 3,2 tỷ đồng.

Đây là 1 trong số ít các xe BMW M4 F82 đang có mặt tại Việt Nam, ngoại thất xe được sơn màu vàng Austin rất đẹp mắt, cùng với đó là rất nhiều đồ chơi, và có lẽ như muốn "tông xuyệt tông" với ngoại thất, chủ nhân đã cho bọc lại ghế sang màu vàng.

Ngoại thất xe vẫn được chăm chút tốt. Ảnh: Facebook

Tuy nhiên, màu sắc ghế lại được cho làm giảm đáng kể độ cá tính của chiếc xe BMW M4 này, bù lại ngoại thất được độ khá đẹp, cản sau carbon, mui xe carbon theo xe, bộ mâm đa chấu kép, hay cặp ống xả độ, và sau cùng, là đèn đã được nâng cấp lên đời 2019, xe thuộc đời 2017.

Bên hông xe của BMW M4 F82 được tích hợp thêm 2 mang cá đẹp mắt, ngoài ra, còn phải kể đến bộ mâm 5 chấu kép mang mã 437M với kích thước 19 inch, tuy nhiên, chủ nhân đã độ mâm đa chấu. Cản va sau của BMW M4 cũng được thiết kế lại thể thao hơn, đi kèm là cặp ống xả kép nằm đối xứng 2 bên. Phía trên đèn hậu của xe là logo M4.

Nội thất đồng bộ vớ bên ngoài chiếc xe. Ảnh: Facebook

So với phiên bản BMW 4-Series, BMW M4 có nâng cấp ấn tượng ở động cơ, "trái tim" của xe là loại 6 xy-lanh thẳng hàng, dung tích 3.0L, tăng áp kép M TwinPower, sản sinh công suất tối đa lên tới 431 mã lực tại dải vòng tua máy từ 5.500 đến 7.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 550 Nm.

Động cơ trên kết hợp cùng hộp số 7 tốc độ M-DCT, nhờ đó, BMW M4 chỉ mất thời gian 4,1 giây để tăng tốc lên 100 km/h từ vị trí xuất phát. Tốc độ tối đa của xe vẫn bị giới hạn ở mức 250 km/h. BMW còn mang đến trải nghiệm thú vị cho chủ nhân của những chiếc M4 F82 khi trang bị 3 chế độ lái khác nhau bao gồm Comfort, Sport và Sport +.

Đây là một mẫu xe tương đối "kén" khách. Ảnh: Facebook

Đến thời điểm hiện tại, chiếc BMW M4 2016 được rao bán với giá 1,950 tỷ đồng, tức giảm hơn 500 triệu so với mức giá bán lại của năm 2024. Chiếc xe này sẽ dành cho những ai yêu thích tốc độ và không ngại chăm một chiếc xe hiệu suất cao gần 10 năm tuổi. Với số tiền trên, những ai thích xe sang mới có thể cân nhắc Mercedes-Benz C 200 Avantgarde Plus (1,829 tỷ đồng) hay “đàn em” BMW 320i M Sport (1,719 tỷ đồng) cộng thêm chi phí lăn bánh.

