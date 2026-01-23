Xe ben chở xe múc tông sập cổng chào, tài xế và 1 người ngồi trong ca bin chết tại chỗ

Hiện trường cổng chào thôn Đắk Ốc đổ sập đè lên phần ca bin xe ben khiến 2 người chết - Ảnh: N.THANH

Theo thông tin ban đầu lúc 9h20 ngày 23-1, trên địa bàn thôn Đắk Ốc (xã La Êê, TP Đà Nẵng, trước đây thuộc huyện Nam Giang, Quảng Nam) xảy ra một vụ tai nạn khiến 2 người tử vong.

Thời điểm trên tài xế V.T.T. (24 tuổi, trú xã Nam Giang, TP Đà Nẵng) điều khiển xe ben biển số 77C-14... chở theo một người là anh N.T.H. (29 tuổi, trú xã Khâm Đức, TP Đà Nẵng) chạy hướng về thôn Đắk Ốc, xã La Êê.

Lúc này trên thùng xe ben có chở theo một chiếc xe múc.

Do xe múc nằm trên thùng quá cao nên khi xe ben chạy qua cổng chào thôn Đắc Ốc, phần xe múc đã va vào làm sập cổng chào, đè lên cabin xe ben.

Hậu quả 2 người trên xe ben là anh T. và anh H. chết tại chỗ. Tại hiện trường, cổng chào bằng xi măng của thôn Đắc Ốc đổ sập đè bẹp lên khiến phần cabin xe ben bị hư hỏng nặng, đầu xe bị nát, 2 người bị mắc kẹt.

Lực lượng chức năng địa phương cùng người dân đã nhanh chóng đến hiện trường để cứu nạn, đưa thi thể 2 nạn nhân ra ngoài, khám nghiệm hiện trường. Vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng địa phương điều tra, làm rõ.

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: N.THANH

Tác giả: Lê Trung

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ