Một thiếu nữ đi xe máy tử vong khi tai nạn với xe ben

Theo đó, khoảng 11 giờ 15 phút ngày 14-10, tại ngã ba giao nhau giữa đại lộ Nguyễn Tất Thành và đường Vành đai 2 (phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe máy mang biển số 79K1-035... và xe ben mang biển số 85H-015...

Hiện trường vụ tai nạn

Theo thông tin ban đầu, xe máy do em H. (SN 2008, ngụ phường Bắc Nha Trang) điều khiển, khi di chuyển theo hướng cầu Bình Tân – Võ Nguyên Giáp thì bị tai nạn với xe ben.

Vụ tai nạn khiến em H. tử vong tại chỗ.

Lực lượng chức năng đã có mặt để phân luồng, điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

