Camera ghi lại hình ảnh thương tâm người phụ nữ trung niên bị xe ben cán nát chân

Ngày 6-11, cơ quan chức năng TP HCM đang điều tra vụ tai nạn giao thông giữa xe ben và xe máy khiến người phụ nữ 58 tuổi bị dập nát chân.

Thông tin ban đầu, lúc 5 giờ 50 phút cùng ngày, nam tài xế điều khiển xe ben biển số 51B-339... trên đường ĐT746, theo hướng từ cầu Thủ Biên về Tân Uyên, TP HCM.

Camera nhà dân ghi lại vụ tai nạn thương tâm giữ xe ben và xe máy

Khi đến đoạn qua ấp Thường Tân 4, xã Thường Tân, TP HCM (trước đây thuộc huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) thì tông vào xe máy do bà N.T.T (SN 1967, ngụ xã Thường Tân) đang chạy cùng chiều phía trước.

Cú tông mạnh làm bà T. cùng chiếc xe máy ngã xuống đường, hất mạnh về phía trước, còn nạn nhân thì bị bánh xe ben cán nát một chân, sau đó được đưa đi bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Hiện trường vụ tai nạn

Nhận tin báo, CSGT TP HCM cùng Công an xã Thường Tân đến khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân.

