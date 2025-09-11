Xe ben cán tử vong người phụ nữ rồi bỏ trốn

Chiều 10/9, bà N.M.H. (SN 1960, ngụ phường Long Phước, TP Hồ Chí Minh) điều khiển xe máy BKS 59X1-863.. lưu thông trên đường Võ Chí Công (hướng từ vòng xoay Mỹ Thủy về Khu Công nghệ cao).

Hiện trường vụ va chạm khiến bà H. tử vong.

Khi đến gần cầu Bà Cua (phường Cát Lái, TP Hồ Chí Minh), bà H. bị xe ben BKS 50H-902.62 lưu thông cùng chiều phía sau tông trúng. Cú va chạm khiến bà H. ngã xuống và rơi vào bánh xe ben, bị xe ben cán tử vong. Sau khi gây tai nạn, tài xế xe ben không dừng lại mà chạy thẳng vào một bãi đậu cách hiện trường vài trăm mét.

Đội CSGT Cát Lái (Phòng CSGT, Công an TP Hồ Chí Minh) phối hợp với Công an phường khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera và tìm được phương tiện gây tai nạn đưa về trụ sở xử lý. Theo camera ghi lại, thời điểm xảy ra tai nạn, bà H. điều khiển xe máy sát lề đường.

