Xe ben tông 3 xe máy đang dừng đèn đỏ ở TP.HCM, nhiều người bị thương

Ngày 8/9, Công an TPHCM đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn trên đường ĐT.741 giữa ô tô tải ben và nhiều xe máy vừa xảy ra trên địa bàn.

Chiếc xe máy bị mắc kẹt dưới gầm ô tô tải ben

Theo thông tin ban đầu, trưa cùng ngày, nhiều xe máy đang dừng chờ đèn đỏ tại ngã tư Bến Trám trên đường ĐT.741 thuộc xã Phước Hòa, TPHCM thì bất ngờ bị ô tô tải ben lưu thông từ phía sau đâm vào.

Một xe máy hư hỏng nặng sau khi ô tô tải tông trúng

Có ít nhất 3 xe máy bị tông trúng, nằm lăn lóc giữa đường, trong đó 1 xe bị mắc kẹt dưới gầm ô tô tải. Nhiều người điều khiển xe máy bị thương được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, lực lượng công an cơ sở nhanh chóng đến bảo vệ hiện trường, điều tiết giao thông, hỗ trợ các nạn nhân bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn.

Lực lượng CSGT sau đó đến hiện trường tổ chức khám nghiệm, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Tác giả: Thiên Lý

Nguồn tin: Báo VOV