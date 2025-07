Hai xe ben đấu đầu, 1 tài xế tử vong, 1 người bị thương nặng

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 14h20 ngày 28/7, tại ấp 1, xã Thường Tân, TP.HCM đã xảy ra va chạm giữa xe ben biển kiểm soát 51D-334.xx do ông Trần Quốc H (sinh năm 1996, quê Đồng Nai) điều khiển, chạy theo hướng từ UBND xã Thường Tân cũ về cầu Thủ Biên, và xe ben biển kiểm soát 51L-611.xx do ông Trương Văn T. (sinh năm 1982, quê An Giang) điều khiển theo hướng ngược lại.

Lực lượng chức năng có mặt, phá cửa xe đưa tài xế mắc kẹt ra bên ngoài

Hậu quả của cú đối đầu trực diện khiến cả hai xe hư hỏng nặng. Đặc biệt, xe ben do ông T. điều khiển hư hỏng nặng phần đầu, nạn nhân bị mắc kẹt bên trong.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng và người dân đã phá cửa xe, đưa ông T. ra bên ngoài. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong.

Còn ông H. bị thương và được đưa đi cấp cứu.

Nguyên nhân ban đầu, xe của ông T. đã lấn làn trái tông vào xe ông H.

Hiện trường vụ tai nạn



Hiện, Công an xã Thường Tân đang phối hợp cùng các đơn vị chức năng của Công an TP.HCM tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc và xử lý theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Thiên Lý

Nguồn tin: Báo VOV