Xe bán tải do quản đốc thủy điện điều khiển chở 2 người mất tích

Ngày 1-10, Công an xã Văn Bàn, tỉnh Lào Cai đã có thông báo tìm kiếm 3 người đi trên xe bán tải mất tích.

Xe bán tải trước khi mất tích cùng 3 người. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, theo thông tin từ Công an xã Nậm Xé, tỉnh Lào Cai, khoảng 7 giờ 30 phút ngày 29-9-2025, anh Hoàng V.Đ. (SN 1988, hiện đang là quản đốc thủy điện Tu Trên - Nậm Xé) điều khiển xe ô tô bán tải nhãn hiệu Nissan Navara BKS 24A-348.02 di chuyển từ địa phận xã Nậm Xé theo quốc lộ 279 đi hướng xã Văn Bàn.

Trên xe còn có 2 người là anh Hoàng Đ.G. (SN 1990, trú tại xã Văn Bàn) và anh Phùng V.T. (SN 1980, trú tại thôn Tu Hạ, xã Nậm Xé, tỉnh Lào Cai.

Từ ngày 29-9, gia đình đã mất liên lạc với cả ba người đi trên xe nói trên.

Công an xã Văn Bàn đã triển khai lực lượng, rà soát hệ thống camera an ninh dọc tuyến đường quốc lộ 279 trên địa bàn xã, trong ngày 29-9, không thấy xe ô tô trên di chuyển trên đường.

Khu vực xảy ra sạt lở trên quốc lộ 279. Ảnh: Công an cung cấp

Qua phối hợp trao đổi thông tin với Công an xã Minh Lương cho thấy vào 7 giờ 56 phút ngày 29-9, xác định xe ô tô trên đi qua quốc lộ 279, đoạn cây xăng xã Minh Lương.

Khoảng 8 giờ cùng ngày 29-9, tại quốc lộ 279, đoạn thuộc thôn Pom Khén, xã Minh Lương xảy ra vụ sạt lở nghiêm trọng làm vùi lấp tuyến đường dài khoảng 100 mét, ước tính khoảng 1.000 m3 đất đá.

Lực lượng chức năng tim kiếm các nạn nhân mất tích. Ảnh: Công an cung cấp

Hiện tại, Công an xã Văn Bàn tiếp tục hỗ trợ tìm kiếm tung tích 3 công dân trên. Đề nghị mọi người dân trong và ngoài địa bàn có thông tin, hình ảnh về 3 người và phương tiện có đặc điểm ở trên, thông tin ngay cho Công an xã Văn Bàn qua số điện thoại: Trực ban Công an xã: 02143.788.113; Trưởng Công an xã: 0916.408.280.

Tác giả: Như Quỳnh

Nguồn tin: Báo Người lao động