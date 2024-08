Xây dựng "lá chắn vững chắc" bảo vệ bình yên Nhân dân phía Tây Nam tỉnh nhà

Dự buổi làm việc có đại diện Lãnh đạo các phòng chức năng Công an tỉnh cùng lãnh đạo, chỉ huy các đội công tác và Trưởng Công an 38 xã, thị trấn thuộc Công an huyện Thanh Chương.

Toàn cảnh buổi làm việc





Tại buổi làm việc, đồng chí Thượng tá Phan Tuấn Anh, Trưởng Công an huyện Thanh Chương đã báo cáo tóm tắt kết quả các lĩnh vực công tác của đơn vị trong 08 tháng đầu năm 2024. Trong đó, nổi bật như: Bám sát sự chỉ đạo sâu sát, toàn diện của Đảng uỷ, Lãnh đạo Công an tỉnh, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Thanh Chương, Công an huyện đã tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp, giải pháp, khắc phục mọi khó khăn, nỗ lực hoàn thành tiến độ, chất lượng các mục tiêu đề ra. Bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, hình thành “điểm nóng”, phức tạp. Triển khai kịp thời các phương án và giải quyết hiệu quả những tình hình nổi lên, góp phần đảm bảo an ninh biên giới, an ninh nội bộ, thông tin, an ninh mạng.

Đồng chí Thiếu tướng Bùi Quang Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Công tác phòng ngừa, đấu tranh các loại tội phạm, nhiều chỉ tiêu đạt kết quả cao; có 31/38 xã, thị trấn đã được công nhận “Xã, thị trấn sạch về ma túy”. Hoạt động bắt, giam giữ, điều tra, xử lý tội phạm và quản lý can, phạm nhân đảm bảo đúng pháp luật... góp phần làm giảm tội phạm so với cùng kỳ, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn ổn định. Công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội đạt được nhiều kết quả quan trọng, nổi bật là trong thực hiện Đề án 06/CP, cải cách hành chính chuyển biến tích cực, phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của tổ chức, công dân; nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về phòng cháy, chữa cháy, làm giảm tai nạn giao thông. Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ngày càng đi vào chiều sâu, phát huy tinh thần tự giác của Nhân dân trong tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải và tự phát hiện, tố giác tội phạm ở khu dân cư, với nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, hậu cần, kỹ thuật đạt nhiều kết quả nổi bật, trong đó đã quan tâm công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đào tạo, quản lý cán bộ, đảng viên. Công tác xây dựng trụ sở Công an xã, thị trấn đạt tiến độ chỉ tiêu Công an tỉnh giao.

Đồng chí Thượng tá Phan Tuấn Anh, Trưởng Công an huyện Thanh Chương báo cáo tóm tắt tình hình, kết quả trên các lĩnh vực công tác của đơn vị trong 08 tháng đầu năm 2024



Tại buổi làm việc, đồng chí Thiếu tướng Bùi Quang Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những kết quả, thành tích đạt được của Công an huyện Thanh Chương trong thời gian qua; đồng thời lắng nghe, trao đổi và giải đáp những kiến nghị, đề xuất của đơn vị.

Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo Công an huyện trong thời gian tới cần tiếp tục khắc phục khó khăn, phát huy những kết quả đã đạt được, tăng cường nắm tình hình, triển khai đồng bộ các kế hoạch, biện pháp nghiệp vụ bảo đảm an ninh nông thôn, an ninh dân tộc, miền núi không để khiếu kiện vượt cấp, kéo dài; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý hiệu quả các vấn đề phức tạp phát sinh, không để bị động, bất ngờ, diễn biến phức tạp. Tranh thủ chức sắc, chức việc, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị phục vụ công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Phối hợp chặt chẽ với lực lượng Biên phòng trong đảm bảo an ninh cửa khẩu, an ninh biên giới, để bà con Nhân dân giao thương luôn thông suốt, thuận lợi. Chú trọng làm tốt công tác quản lý người nước ngoài, ngăn chặn tuyên truyền đạo lạ, trái phép. Tạo sức “đề kháng”, nâng cao “hệ miễn dịch” các tầng lớp Nhân dân trước những tin xấu độc, xuyên tạc, sai trái trên mạng xã hội; tăng cường đấu tranh, phản bác, định hướng dư luận, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Đại diện Lãnh đạo các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh tập trung thảo luận các phương hướng, giải pháp nâng cao chất lượng nghiệp vụ công tác cho cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Thanh Chương

Phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm ngày càng hết sức tinh vi, vì vậy, đơn vị cần tập trung các lực lượng đánh mạnh, đánh đúng, đánh trúng vào các ổ nhóm, các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, nhất là tội phạm ma túy, tội phạm, vi phạm về kinh tế và môi trường, tội phạm trên không gian mạng, buôn bán, vận chuyển động vật hoang dã, quý hiếm…, không để hình thành tội phạm hoạt động có tổ chức, “xã hội đen”. Đổi mới, sáng tạo trong cách nghĩ, cách làm để thực hiện hiệu quả việc “làm giảm, làm sạch” ma túy trên địa bàn, đồng thời có giải pháp về an sinh xã hội nhằm “giữ sạch” tại các xã biên giới nói riêng, các địa bàn đã được “làm sạch” nói chung.

Duy trì và triển khai thực hiện hiệu quả Tổ công tác 373 Công an huyện và Tổ tuần tra nhân dân các xã, thị trấn; chú trọng công tác quản lý Nhà nước về an ninh trật tự, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án 06/CP, cấp căn cước cho công dân. Tiếp tục rà soát, vận động, thu hồi có hiệu quả vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, tránh những vụ việc đáng tiếc xảy ra. Chú trọng nâng cao nghiệp vụ và đảm bảo cơ sở vật chất, phương tiện cho lực lượng Công an xã, thị trấn; quan tâm, hỗ trợ và hướng dẫn lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở - “cánh tay nối dài” của lực lượng Công an ở cơ sở. Triển khai linh hoạt, sáng tạo phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc cả chiều rộng lẫn chiều sâu; tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, hậu cần vững mạnh để đáp ứng yêu cầu xây dựng thế trận an ninh, thế trận lòng dân vững chắc tạo lá chắn bảo vệ bình yên cuộc sống của Nhân dân.

Tác giả: Phạm Thủy - Minh Khôi

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn