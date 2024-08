Đại tá Nguyễn Hữu Hợp giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam

Dự lễ công bố, về phía tỉnh Quảng Nam có các đồng chí: Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam; Lê Văn Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Về phía tỉnh Quảng Bình có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo TP Đồng Hới; lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Bình.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Long trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an cho Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Long trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an điều động Đại tá Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam.

Tại buổi lễ, đại diện Cục Tổ chức cán bộ đã thông báo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc để Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam chuyển ngành đến nhận công tác tại Tỉnh ủy Quảng Nam và công bố Quyết định điều động Đại tá Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an trao các quyết định, phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long chúc mừng Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng và Đại tá Nguyễn Hữu Hợp trên cương vị công tác mới.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Long cho biết, tháng 11/2019, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam. Quá trình công tác và đảm nhiệm các chức vụ lãnh đạo, chỉ huy, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng đã thể hiện bản lĩnh, năng lực, kinh nghiệm thực tiễn; đoàn kết nội bộ và có tín nhiệm cao với cấp ủy, chính quyền địa phương; được cấp ủy, chính quyền địa phương ghi nhận, đánh giá cao.

“Việc Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam giới thiệu đồng chí Nguyễn Đức Dũng để thực hiện quy trình kiện toàn chức danh Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025, Chủ tịch HĐND tỉnh thể hiện sự ghi nhận của cấp ủy, chính quyền địa phương đối với quá trình phấn đấu, trưởng thành của đồng chí Nguyễn Đức Dũng. Lãnh đạo Bộ Công an đánh giá cao quá trình công tác và đảm nhiệm chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam của đồng chí Nguyễn Đức Dũng”, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long khẳng định.

Trên cương vị công tác mới, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long tin tưởng Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng luôn dành thời gian quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi và giúp đỡ Công an tỉnh Quảng Nam để Công an tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Long phát biểu tại buổi lễ.

Lãnh đạo chủ chốt tỉnh Quảng Nam tặng hoa chúc mừng Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng.

Lãnh đạo chủ chốt tỉnh Quảng Nam tặng hoa chúc mừng Đại tá Nguyễn Hữu Hợp, tân Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam.

Lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam tặng hoa chúc mừng Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng.

Lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam tặng hoa chúc mừng Đại tá Nguyễn Hữu Hợp.

Đối với Đại tá Nguyễn Hữu Hợp, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long cho biết, Đại tá Nguyễn Hữu Hợp, sinh năm 1968, quê quán huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An; là cán bộ được đào tạo cơ bản; đã trải qua nhiều vị trí, lĩnh vực công tác khác nhau và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Từ tháng 6/2022 đến nay, Đại tá Nguyễn Hữu Hợp là Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình. Quá trình đảm nhiệm chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình, Đại tá Nguyễn Hữu Hợp luôn đoàn kết, thống nhất cùng tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả các mặt công tác chuyên môn; có uy tín với cấp ủy, chính quyền địa phương và đội ngũ cán bộ, chiến sĩ (CBCS), đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện và có thể đảm nhiệm chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam trong giai đoạn hiện nay.

Trên cương vị công tác mới, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long đề nghị Đại tá Nguyễn Hữu Hợp khẩn trương tiếp nhận và bàn giao công việc, cùng tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, phối hợp chặt chẽ các cấp, các ngành của tỉnh, phát huy dân chủ, đoàn kết nội bộ và trí tuệ tập thể, tham mưu tốt cho cấp ủy, chính quyền địa phương trên lĩnh vực đảm bảo ANTT; quan tâm công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, đặc biệt phải thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, góp phần tạo môi trường ổn định để phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Long cũng đề nghị CBCS Công an tỉnh Quảng Nam, mà trực tiếp, cụ thể là các đồng chí trong Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh, đội ngũ cán bộ chủ chốt của Công an tỉnh đoàn kết, đồng lòng, cùng Đại tá Nguyễn Hữu Hợp hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Quảng Nam, Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết khẳng định, những đóng góp của Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng trong thời gian giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam đã cùng tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh giữ vững kỷ luật, kỷ cương, xây dựng lực lượng Công an trong sạch, vững mạnh, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Đồng thời mong muốn, Đại tá Nguyễn Hữu Hợp trên cương vị tân Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục phát huy năng lực, sở trường, kinh nghiệm công tác, tích cực học hỏi, nắm bắt tình hình thực tế của địa phương, đoàn kết cùng Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu tại buổi lễ.

Đồng chí Nguyễn Đức Dũng phát biểu tại buổi lễ.

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Đức Dũng gửi lời cảm ơn chân thành đến Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Quảng Nam, các cơ quan, ban, ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương và các thế hệ lãnh đạo, CBCS Công an tỉnh Quảng Nam qua các thời kỳ đã tin tưởng, tín nhiệm, giúp đỡ trong suốt quá trình công tác.

Đồng chí Nguyễn Đức Dũng chia sẻ, qua gần 40 năm công tác trong lực lượng CAND, trưởng thành và phát triển qua nhiều cương vị khác nhau, từ tỉnh đến địa phương cơ sở, từ cán bộ, lãnh đạo cấp phòng đến lãnh đạo Công an tỉnh, dù ở bất kỳ vị trí nào, đồng chí cũng luôn nỗ lực, phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện, phát huy tinh thần trách nhiệm, xây dựng sự đoàn kết, thống nhất trong tập thể chi bộ, đảng bộ nơi công tác, sinh hoạt, góp phần vào thành tích chung của Công an tỉnh, sự nghiệp bảo vệ ANTT, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Trên cương vị công tác mới, đồng chí Nguyễn Đức Dũng hứa sẽ không ngừng phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng; cùng với Đảng bộ và chính quyền tỉnh Quảng Nam quyết tâm, nỗ lực, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng thời, với trách nhiệm, tình cảm và kinh nghiệm của mình, đồng chí Nguyễn Đức Dũng cho biết sẽ tiếp tục theo dõi, giúp đỡ, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự trưởng thành vững mạnh của lực lượng Công an tỉnh Quảng Nam, đặc biệt là phấn đấu để đến năm 2030 xây dựng lực lượng Công an tỉnh Quảng Nam thật sự trong sạch vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đại tá Nguyễn Hữu Hợp, tân Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam phát biểu nhận nhiệm vụ.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Long và các đại biểu tại buổi lễ.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Đại tá Nguyễn Hữu Hợp trân trọng cảm ơn sự tin tưởng của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam. Trên cương vị công tác mới, Đại tá Nguyễn Hữu Hợp hứa sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu, trau dồi kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, cùng tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam duy trì sự đoàn kết, thống nhất, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả các mặt công tác Công an.

